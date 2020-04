(Bloomberg) -- SpaceX, de Elon Musk, volará a astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional el 27 de mayo, según Jim Bridenstine, director de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

El lanzamiento, que Bridenstine anunció en un tuit el viernes, será el primero para los astronautas de la NASA desde tierra estadounidense hasta el laboratorio en órbita desde que el transbordador espacial fue retirado en 2011. Bob Behnken y Doug Hurley serán los primeros en volar en la nave espacial Crew Dragon de SpaceX como parte de lo que se conoce como misión Demo-2.

Musk, el director ejecutivo de Space Exploration Technologies Corp., fundó la compañía en 2002 con el objetivo de permitir que las personas vivan en otros planetas, pero la compañía nunca ha llevado a humanos antes.

El vuelo histórico, desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, es la prueba final para que el cohete Falcon 9 de SpaceX y la nave espacial Crew Dragon sean certificados por la agencia espacial para realizar vuelos regulares a la estación con tripulación a bordo.

