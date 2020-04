(Bloomberg) -- Los gobiernos europeos que luchan con las consecuencias de la pandemia de Covid-19 están endureciendo sus posiciones hacia China, a medida que crecen las sospechas sobre el nivel de transparencia en el país de origen del coronavirus.

Presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Pekín de no ser franco sobre su manejo de la epidemia, mientras que en el Reino Unido, los planes del primer ministro, Boris Johnson de involucrar al gigante tecnológico chino Huawei Technologies Co. en la red móvil de próxima generación del país puede ser presa de una creciente oposición.

La posición de la Unión Europea sobre China ha sido relativamente mesurada, pero los líderes están comenzando a pedir un examen más exhaustivo de sus actividades en medio de acusaciones de que Pekín habría encubierto la verdadera escala de la epidemia. Funcionarios de inteligencia estadounidenses habrían concluido que China ocultó el alcance del brote en su país y que informó un número menor que el real de casos y muertes.

“No seamos tan ingenuos como para decir que han manejado esto mucho mejor”, dijo Macron a Financial Times en una entrevista publicada el jueves, en referencia a China. “No lo sabemos, claramente han sucedido cosas que no sabemos”.

Recuento revisado

China revisó el viernes su recuento oficial de muertes por el coronavirus y agregó alrededor de 1.290 muertes en la ciudad de Wuhan. El Gobierno rechazó las acusaciones de encubrimiento y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo que las revisiones eran una práctica común y que China “no ha hecho nada que deba ser criticado”.

“A China le gustaría trabajar con todos los países, incluidos Francia y el Reino Unido, para apegarse al multilateralismo, fortalecer la solidaridad y la cooperación para salvaguardar conjuntamente la vida y la salud de todas las personas”, afirmó Zhao a periodistas en Pekín.

Pero las tensiones aumentaron cuando el Gobierno francés convocó al embajador chino tras la publicación de una entrada en el sitio web de la embajada que sugería que Francia abandonó a los residentes de hogares de ancianos. La secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Amelie de Montchalin, también acusó a China y Rusia el mes pasado de utilizar la entrega de equipos médicos para ayudar a difundir propaganda en Europa.

Un funcionario francés que se negó a ser identificado dijo que la prioridad de Francia era asegurar las máscaras y otros suministros médicos de China y otros países, y agregó que el incidente había “terminado”.

Redes 5G

También hubo tensión en uno de los puntos clave de las relaciones entre China y la Unión Europea: la presencia de Huawei en las redes europeas de quinta generación y la sospecha de que Pekín podría usarla para un posible sabotaje o espionaje.

En Londres, el Gobierno de Johnson esperaba ganarse a los rebeldes del Partido Conservador con una campaña de información sobre Huawei antes de una votación aún no programada en el Parlamento sobre la participación de la compañía en la infraestructura 5G del país.

Pero dos personas familiarizadas con el pensamiento del Gobierno ahora creen que un endurecimiento de las posiciones entre los parlamentarios conservadores de base hará que sea difícil, si no imposible, que se apruebe la legislación. Destacados miembros del Partido Conservador pidieron un replanteamiento de Gran Bretaña sobre las relaciones con China.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, quien durante su mandato ha cultivado las relaciones con el socio comercial clave, ha sido más cautelosa ante cualquier acusación contra China. Pero funcionarios alemanes han advertido que Pekín podría aprovechar la crisis en el oeste y utilizar los vacíos de poder, mientras las naciones se vuelcan en frenar la propagación.

Vacío de poder

Los países de la UE ya están en alerta frente a las empresas chinas que pueden estar tratando de aprovechar las bajas valoraciones para tomar el control de empresas europeas. Los banqueros han observado recientemente un aumento en las solicitudes de empresas y fondos chinos para propuestas sobre objetivos en Europa.

Sin nombrar explícitamente a China, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, advirtió que la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de congelar el financiamiento para la Organización Mundial de la Salud puede invitar a que poderes que evitan la democracia liberal aumenten su presencia.

