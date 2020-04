(Bloomberg) -- La variable conformación de las exportaciones brasileñas de carne muestra cómo la pandemia de coronavirus se extiende por los flujos mundiales de comercio.

China está comprando más de esos famosos cortes de lomo y rabadilla brasileños a medida que la nación asiática resuelve los bloqueos portuarios provocados por las primeras etapas del brote. En marzo, los envíos a China se duplicaron frente a un año antes, según datos del Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, otros países ahora afectados por la enfermedad están ralentizando las compras, por ejemplo, las exportaciones a Oriente Medio cayeron 46%.

Se espera que el repunte de China continúe, según Morgan Stanley. En las primeras dos semanas de abril, los envíos de carne de Brasil a todos los destinos aumentaron 11% respecto del mismo período del año anterior.

Nota Original:Brazilian Beef Shipments Show China Resurgence, Mideast Plunge

