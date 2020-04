SHOTLIST BUENOS AIRES, ARGENTINA16 DE ABRIL DE 2020RESTRICCIONES: NO RESALE 1. Plano general El presidente argentino, Alberto Fernández, mantiene una reunión con los gobernadores en la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente de Argentina.2. Plano medio Alberto Fernández habla durante la reunión3. Plano general El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, habla durante la reunión4. Plano medio Martin Guzman habla durante la reunión mientras la vicepresidenta Cristina Fernández lo escucha5. Alberto Fernández escucha a Martín Guzmán6. Plano medio La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escucha a Martin Guzman RESTRICCIONES: NO RESALE 7. SOUNDBITE 1 - Martin Guzman, ministro de Economía (Spanish, 19 seg.): "Hemos tratado de entender lo mejor posible las preferencias de los acreedores en función de la información que ellos nos dan y la propuesta entonces conlleva a una mayor reducción de intereses que de capital." BUENOS AIRES, ARGENTINA16 DE ABRIL DE 2020RESTRICCIONES: NO RESALE 8. Plano general Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, escuchan a Martín Guzmán9. Plano medio Horacio Rodríguez Larreta usa una máscara facial RESTRICCIONES: NO RESALE 10. Martín Guzmán presenta el plan BUENOS AIRES, ARGENTINA16 DE ABRIL DE 2020RESTRICCIONES: NO RESALE 11. Plano medio El Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Santiago Cafiero, y el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, durante la reunión.12. Plano medio miembros del gobierno con mascarilla durante la reunión13. Plano medio El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante la reunión BUENOS AIRES, ARGENTINA16 DE ABRIL DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE ARGENTINARESTRICCIONES: NO RESALE 14. SOUNDBITE 2 - Alberto Fernández, presidente de Argentina (hombre, español, 12 seg.): "Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no posterga a la Argentina, que podemos pagarla sin postergar las necesidades que la Argentina tiene." BUENOS AIRES, ARGENTINA16 DE ABRIL DE 2020RESTRICCIONES: NO RESALE 15. Paneo de derecha a izquierda gobernadores y otras autoridades durante la reunión RESTRICCIONES: NO RESALE 16. Martín Guzmán presenta BUENOS AIRES, ARGENTINA16 DE ABRIL DE 2020RESTRICCIONES: NO RESALE 17. Plano medio Alberto Fernández habla durante la reunión18. Plano general gobernadores y otras autoridades durante la reunión ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Bolsa argentina cae 6,21% en medio de anuncio sobre reestructuación de deudaBuenos Aires, 16 Abr 2020 (AFP) - El índice líder Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se derrumbó 6,21%, a 30.077,72 puntos este jueves en una jornada de tensión ante el anuncio de la reestructuración de deuda pública de Argentina.El gobierno de Alberto Fernández presentó la tarde del jueves una oferta que realizará el viernes a los acreedores privados con una fuerte quita de 62% sobre los intereses y 5,4% sobre el capital con tres años de gracia.A la espera del anuncio oficial, la caída de la Bolsa se produjo luego de tres jornadas de fuerte alza de 3,08%, 6,58% y 4,19%, entre el lunes y el miércoles."Mañana (viernes) va a ser un día definitorio. Los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir", dijo el presidente tras el anuncio de reestructuración de deuda. Según Fernández, Argentina "está en una suerte de default virtual".El balance general de empresas arrojó 37 alzas y 130 bajas, en tanto que diez papeles finalizaron la rueda sin cambios.El volumen negociado en acciones alcanzó los 911,7 millones de pesos (unos 13,6 millones de dólares al cambio del día).En el tablero de vanguardia, no se registraron ganancias. Los retrocesos más significativos fueron para Telecom (-10,6%) y Transportadora Gas del Sur (-9,95%). ls/mr ------------------------------------------------------------- CentralEn "default virtual", Argentina propone a acreedores fuerte quita de su deuda Por Liliana SAMUEL =(Fotos+Video+Infografía)= Buenos Aires, 16 Abr 2020 (AFP) - Argentina, que se considera a sí misma "en default virtual", presentará el viernes a acreedores privados una propuesta de reestructuración de deuda con fuerte quita en los intereses de los bonos y en el monto del capital adeudado, anunció el gobierno este jueves.La oferta, que alcanza a los acreedores privados con deuda emitida bajo jurisdicción extranjera, implica que en intereses habría una rebaja de 37.900 millones millones de dólares (62%) y en capital de 3.600 millones (5,4%), con tres años de gracia -sin pagos- hasta 2023, anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán."Hemos tratado de entender las preferencias de los acreedores, (por eso) la propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital", dijo Guzmán, al admitir que el gobierno no llegó a un acuerdo con los bonistas.Argentina planteará un canje de bonos por 66.238 millones de dólares, un monto levemente inferior a los 68.842 millones de dólares que el gobierno se puso como máximo a reestructurar, indica el detalle de la propuesta oficial conocida luego del anuncio."Proponemos cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles", dijo el ministro, sin precisar el plazo para los nuevos bonos.Los bonistas tendrán 20 días para responder si aceptan la oferta. Argentina tiene que afrontar el 22 de abril un vencimiento por 500 millones de dólares de estos bonos. - Nuevo programa con el FMI - Con respecto al Fondo Monetario Internacional, organismo al que Argentina adeuda 44.000 millones de dólares, Guzmán señaló que el gobierno trabaja en un nuevo programa con esa institución financiera."Seguiremos trabajando con el FMI de forma constructiva, como viene ocurriendo, para un nuevo programa que implique que Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pago de capital al FMI en los próximos tres años", indicó.Argentina había cancelado en 2006 la totalidad de su deuda por 9.800 millones de dólares con el FMI, pero en 2018, en medio de una corrida cambiaria, el gobierno liberal del expresidente Mauricio Macri volvió a acudir al organismo multilateral que le otorgó un crédito de 57.000 millones de dólares del cual desembolsó 44.000 millones. - Día definitorio - El presidente Alberto Fernández explicó que Argentina está dispuesta a pagar su deuda, pero insistió en que eso debe hacerse "sin postergar las necesidades que el país tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de la debacle por la pandemia" del COVID-19.Para el anuncio hecho desde la residencia oficial de Olivos (periferia norte), Fernández estuvo junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y se rodeó de los gobernadores provinciales del oficialismo y la oposición."Mañana (viernes) va a ser un día definitorio. Los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir", dijo el mandatario, para quien Argentina "está en una suerte de default virtual".Fernández, quien asumió el gobierno el 10 de diciembre, ha manifestado reiteradas veces su compromiso de honrar la deuda externa pero sin desproteger las necesidades de una población con 35,5% de pobreza, según datos oficiales.Argentina se encuentra en recesión desde hace dos años y la más reciente proyección del FMI es de una profundización, con caída de 5,7% del PIB este año, frente a 2,2% en 2019 y 2,6% en 2018. - "Negociación complicada" - "Va a ser una negociación complicada pero no imposible", estimó Claudio Loser, exjefe del departamento para las Américas del FMI, al estimar que puede favorecer al país la situación económica mundial provocada por la pandemia de coronavirus.Loser advirtió que "esto es una negociación. Si los argentinos presentan esto como única opción van a estar en una situación muy difícil. Tienen que sentarse a negociar".La semana pasada, el gobierno postergó por decreto hasta 2021 el pago de bonos emitidos en dólares en su mercado local bajo legislación argentina, lo que lo libera de pagar 9.800 millones de dólares en intereses y amortización de capital este año.Los antecedentes de Argentina, que declaró en 2001 un default por más de 100.000 millones de dólares, le juegan en contra en la negociación con los acreedores privados, cuyos bonos emitidos bajo legislación extranjera son susceptibles de ir a arbitraje internacional.La bolsa argentina cayó 6,21% al cierre este jueves tras conocerse la oferta del gobierno.ls/nn/mr