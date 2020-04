(Bloomberg) -- La Unión Europea proyectó que su comercio con el resto del mundo caería en 525.000 millones de euros (US$570.000 millones), o casi el 10%, este año como resultado de la pandemia de coronavirus.

Las exportaciones de bienes y servicios de la UE disminuirán en 285.000 millones de euros, o 9,2%, mientras que las importaciones de ambos disminuirán en 240.000 millones de euros, u 8,8%, dijo la Comisión Europea el viernes.

El pronóstico se basa en una proyección de la comisión, la rama ejecutiva de 27 naciones de la UE en Bruselas, que indica que el comercio mundial caerá 9,7% en 2020. La Organización Mundial del Comercio proyectó la semana pasada que el comercio mundial de mercancías disminuiría entre 13% y 32% este año.

La caída de las exportaciones de la UE afectará principalmente a “los sectores manufactureros, la mayoría de los cuales ven contracciones de exportación superiores al 10%”, dijo la comisión. “En particular, los equipos de transporte y la maquinaria eléctrica son los más afectados”.

Planea presentar una actualización de pronóstico en mayo y advirtió que, dado que la UE se enfrenta a una contracción del producto interno bruto inducida por una pandemia este año, las disminuciones proyectadas en el comercio del bloque con el resto del mundo podrían ser mayores.

“Debido a que las pérdidas previstas del PIB son cada vez más significativas, las reducciones en el comercio también pueden ser más considerables”, indicó la comisión.

