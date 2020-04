(Bloomberg) -- La Administración Trump anunció pautas que podrían permitir a los estados y empleadores abandonar la mayoría de las prácticas de distanciamiento social en un mes. La medida para reabrir la economía de EE.UU. provocó un repunte de la bolsa.

El PIB de China registró la primera contracción en décadas después de que la crisis del coronavirus paralizara gran parte de la segunda mayor economía del mundo. El país también revisó su cifra de fallecidos en un 39%, sumando 1.290 muertes más en Wuhan, donde emergió la epidemia.

Los casos de Alemania aumentaron a un ritmo más rápido por segundo día consecutivo, a medida que el país se prepara para levantar algunas restricciones a la vida pública. Singapur informó de su mayor salto en las infecciones conforme se intensifican los contagios en las residencias. El cierre de Nueva York se amplió hasta el 15 de mayo.

Avances importantes:

Seguimiento del virus: casos alcanzan los 2,1 millones; los fallecimientos superan los 145.000

Estados de EE.UU. podrían reabrir en un mes, según pautas de Trump

China revisa al alza el número de muertes por virus en un 39%

El riesgo de enfermarse podría estar en su genes

Acciones de Gilead Sciences se disparan por informaciones de eficacia de fármaco para coronavirus

Medicamentos y vacunas que podrían poner fin a la pandemia

Mayor caída registrada de ventas europeas de automóviles (2:02 pm HK)

Las ventas europeas de automóviles sufrieron la mayor cantidad registrada en marzo por el cierre de los concesionarios para limitar la propagación de coronavirus y el cese de la producción en todo el continente.

Los registros de vehículos de pasajeros cayeron un 52% interanual, dijo la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles en un comunicado. El total de 853.077 automóviles es el más bajo desde al menos 1990, cuando el organismo de la industria comenzó a recabar datos, y se suma a desplomes similares en China y Estados Unidos.

Reabrir escuelas en Italia es demasiado arriesgado: ministra de Educación (1:55 pm HK)

La ministra de Educación, Lucia Azzolina, advirtió a los italianos que es poco probable que las escuelas reabran este año académico, a pesar de las medidas de otros países para que los estudiantes regresen a las aulas, según una entrevista con Corriere della Sera. El Gobierno aún está trabajando en una decisión final y también está ideando formas de facilitar una apertura en septiembre, dijo la ministra.

Casos de coronavirus en Alemania aumentan a un ritmo más rápido (1:17 pm HK)

Los casos de coronavirus confirmados en Alemania aumentaron a un ritmo más rápido por segundo día consecutivo y la cifra de víctimas mortales superaron las 4.000 a medida que el país se prepara para levantar algunas restricciones a la vida pública a partir de la próxima semana.

El país registró 2.945 nuevas infecciones en 24 horas, con un total de 137.698, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El ritmo de aumento en los nuevos casos había disminuido constantemente durante seis días hasta el jueves. El número de muertes en Alemania aumentó en 248, el menor incremento en tres días, a 4.052, mientras que 77.000 personas se han recuperado de la enfermedad.

La canciller Angela Merkel anunció el miércoles medidas preliminares para que el país empiece a volver a la normalidad. Algunas tiendas más pequeñas podrán comenzar a atender a clientes la próxima semana, y las escuelas reabrirán gradualmente a principios de mayo.

Roche quiere comenzar a vender prueba de anticuerpos a principios de mayo (1:06 pm HK)

Roche Holding AG ha desarrollado una prueba de anticuerpos para la Covid-19 que dice que planea comenzar a vender a principios del próximo mes, ofreciendo otra herramienta de diagnóstico que los expertos creen que será necesaria para eliminar las medidas de distanciamiento social adoptadas en todo el mundo.

La prueba analizará muestras de sangre en busca de anticuerpos que muestren si una persona ha estado infectada por el nuevo coronavirus, dijo la compañía con sede en Basilea, Suiza, en un comunicado. La producción mensual podría superar los 50 millones para junio.

Sands suspende dividendo por impacto a casinos (12:31 pm HK)

Sheldon Adelson va a suspender el dividendo de Las Vegas Sands Corp. por la paralización de la industria de los casinos. También busca comprar complejos existentes por primera vez, según personas con conocimiento del asunto. Adelson se embolsó personalmente US$1.220 millones en dividendos el año pasado de un total de US$2.370 millones.

China revisa cifra oficial de muertes por virus (11:32 am HK)

China revisó su recuento oficial de muertes por el coronavirus, sumando unas 1.290 muertes en Wuhan, la ciudad donde el virus surgió por primera vez en diciembre pasado. La adición, informada por los medios estatales, eleva el número de fallecidos en todo el país a 4.636.

La revisión de la cifra se debió a varias razones, dice el informe. La primera es que algunos pacientes murieron en casa sin ver a un médico o hacerse la prueba del virus, ya que los hospitales estaban desbordados durante el pico de la epidemia. También se citaron informes tardíos e incompletos debido a que los trabajadores médicos y las instituciones estaban abrumados por la epidemia.

China se contrae por primera vez desde al menos 1992 (10 am HK)

La economía de China registró la primera contracción en décadas en el primer trimestre debido a que la crisis de coronavirus paralizó gran parte de la segunda mayor economía del mundo y debilitó las perspectivas globales.

El producto interno bruto se contrajo un 6,8% en el primer trimestre respecto al año anterior, el peor rendimiento desde al menos 1992 cuando comenzaron las publicaciones oficiales del PIB trimestral, frente al pronóstico consensuado de una caída del 6%.

Japón se apresura a dar US$926 a todos los ciudadanos (9:46 am HK)

El cambio repentino del primer ministro japonés, Shinzo Abe, sobre pagos de efectivo indica que el Gobierno ya no está convencido de que el plan original fuera lo suficientemente rápido o tuviera el suficiente alcance para apoyar a los hogares a medida que Japón intensifica el estado de emergencia.

Abe dijo el jueves que el Gobierno ahora quería dar 100.000 yenes (US$926) a todos en lugar de centrarse en los necesitados, una medida que podría triplicar el costo del programa. También amplió su declaración de emergencia para cubrir todo el país.

China informa 26 casos, ninguna muerte (9:34 am HK)

China informó 26 casos confirmados de coronavirus adicionales el 16 de abril, de los cuales 15 fueron del extranjero. El país ha registrado un total de 82.367 infecciones confirmadas. No se informaron nuevas muertes.

El país reportó 66 casos asintomáticos para el 16 de abril, y actualmente tiene 1.038 casos bajo observación médica.

LVMH, L’Oréal indican que recuperación podría comenzar pronto (8:06 am HK)

Los gigantes franceses de consumo LVMH y L’Oréal SA señalaron que la recuperación podría comenzar pronto, después de que el coronavirus provocara una caída de las ventas en el primer trimestre. Si bien gran parte de Europa y Estados Unidos permanecen paralizados, las tiendas han vuelto a abrir en China.

Las ventas en las tiendas Louis Vuitton en China continental han aumentado aproximadamente un 50% en las últimas tres semanas frente al mismo período hace un año, según una persona familiarizada con el asunto.

Trump da pautas a los estados para su reapertura (6:30 am HK)

El presidente Donald Trump reveló pautas sobre la reapertura de la economía estadounidense que podrían permitir a los estados y empleadores abandonar la mayoría de las prácticas de distanciamiento social en cuatro semanas.

Las pautas recomiendan que los estados documenten una “trayectoria descendente” en los casos durante dos semanas antes de comenzar un proceso de tres fases para volver a una vida casi normal. Las escuelas y las guarderías no deberían volver a abrir antes de la fase dos, según las pautas, mientras que los restaurantes, cines y locales deportivos podrían abrir en la fase uno si practican “distanciamiento físico estricto”.

Gilead sube en bolsa por información sobre fármaco para Covid-19 (5 pm NY)

Gilead Sciences Inc. subió en bolsa cuando el sitio web especializado en salud STAT informó que pacientes gravemente enfermos de Covid-19 tratados en Chicago con remdesivir experimental de la compañía se “están recuperando rápidamente de la fiebre y los síntomas respiratorios”.

Casi todos los pacientes fueron dados de alta en menos de una semana, y solo dos pacientes murieron, dijo STAT, citando comentarios hechos esta semana durante una charla en vídeo sobre los resultados de los ensayos con miembros de la facultad de la Universidad de Chicago.

No obstante, STAT ha advertido que se están llevando a cabo ensayos en otras instituciones y aún no se pueden determinar los resultados completos del estudio; Gilead dijo al medio de noticias que espera con anticipación los que los datos estén disponibles.

Nota Original:U.S. Takes Reopening Steps; China GDP Shrinks: Virus Update

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.