(Bloomberg) -- La pandemia de coronavirus ha cambiado la vida de innumerables formas sin precedentes. Ahora puede ir detrás de su café.

Los cierres de bancos, la reducción de las horas de trabajo, la movilidad obstaculizada y el temor al contagio en las fincas han generado serias preocupaciones de que no habrá suficientes trabajadores para recolectar granos de café para las cosechas que pronto comenzarán. La presión es especialmente aguda en Colombia, Brasil y Perú, que representan casi dos tercios de la producción mundial de los granos de arábica de sabor suave.

La producción de café ya iba en curso a no alcanzar la demanda este año, y el déficit se cubriría con las reservas sobrantes de cosechas anteriores. Ahora, la amenaza de escasez de mano de obra significa que un pequeño superávit esperado para la próxima temporada podría reducirse o eliminarse. Mientras tanto, los inventarios se han agotado en un momento en que el virus desató una ola de compras de pánico en los supermercados. Como resultado, los precios del arábica han subido, y los futuros en Nueva York subieron alrededor de 15% en el último mes.

En Perú, los granos son cultivados por agricultores de las tierras altas de Puno, que migraron a las áreas de cultivo del distrito de Sandia. Se supone que la recolección de cultivos comenzará el próximo mes, pero a Jimmy Larico, gerente general de la cooperativa Cecovasa, le preocupa que no haya suficientes trabajadores. Al mismo tiempo, los propios productores se están yendo para escapar de la escasez de alimentos y otros productos básicos en la zona.

“Familias enteras se van”, dijo Larico. “Van a pie debido a las restricciones” en el transporte público, dice.

“Muchas personas están abandonando sus granjas. La cosecha está en riesgo si la cuarentena persiste”.

Recoger café es un trabajo duro. La mano de obra de las fincas suele estar en el campo desde que el sol sale hasta que se oculta, buscando minuciosamente los granos que están lo suficientemente maduros para reunirse, mientras que son lo suficientemente delicados como para no dañar el resto. En Brasil, el principal productor de arábica del mundo, gran parte de la actividad de cosecha se ha mecanizado, lo que puede proteger a los productores de la escasez de trabajadores. Pero en Colombia, el segundo productor, gran parte de la cosecha aún se recolecta a mano.

A menudo es un trabajo mal pagado, por lo que los trabajadores terminan en condiciones de vida abarrotadas. Eso aumenta el riesgo de propagación del virus si incluso una sola persona está infectada.

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, conocida como Fedecafé, está trabajando con el gobierno para desarrollar protocolos que puedan ayudar a evitar que los trabajadores se enfermen. El grupo también está creando una bolsa de trabajo para asegurarse de que haya suficiente mano de obra y espera atraer a algunas de las personas desempleadas en otros sectores, dice Roberto Vélez, director ejecutivo de la federación. Aun así, reconoce que la pandemia ya ha causado algunas desaceleraciones.

Los proveedores e intermediarios en Colombia han tenido problemas para acceder a las regiones productoras bajo restricciones de cuarentena. Han tenido problemas para recoger los suministros, mientras que la reducción de horarios de los bancos también restrigen las operaciones de pago, de acuerdo la operadora Sucafina SA, con sede en Ginebra.

“Este es un problema más sobre la legislación y lo que hacen los gobiernos para garantizar que los trabajadores puedan moverse”, asegura Christian Wolthers, presidente de Wolthers Douque, un importador en Fort Lauderdale, Florida, que trata con proveedores en América del Sur y Central. “Harán todo lo posible para mantener el flujo del producto. No van a dejar que un producto nacional se marchite en los árboles”.

Para los consumidores, algunas de las ganancias en los precios del café podrían comenzar a disminuir a medida que las compras de pánico en las tiendas de comestibles disminuyan. Al mismo tiempo, el cierre de restaurantes y cafeterías en todo el mundo también podría frenar el crecimiento general de la demanda, incluso cuando las personas siguen preparando café en casa.

Pero por ahora, los inventarios son ajustados. Las reservas estadounidenses de granos sin tostar cayeron por sexto mes consecutivo en marzo a su nivel más bajo desde abril de 2016, según datos de Green Coffee Association.

Y si el consumo no termina cayendo debido a los cierres de restaurantes, cooperativas de cultivo como Cecovasa de Perú quedarán en una posición muy difícil, entre la contracción tanto la mano de obra y la demanda incierta.

“El cultivo del café se enfrenta a graves problemas”, dice Larico. “Es por eso que estamos pidiendo ayuda agrícola al gobierno, para poder sobrevivir de alguna manera”.

