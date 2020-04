(Bloomberg) -- Estados Unidos toma medidas para la reapertura de la economía; primeras señales de éxito en pruebas de tratamiento de virus, y el petróleo sigue cayendo. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Daño infligido

La paralización de China por el coronavirus provocó su primera contracción económica en décadas, de menos 6,8% (-6,8%) en los primeros tres meses de 2020 respecto al año anterior. Muchas de las restricciones en el país ya se han levantado por lo que la atención está cambiando a cómo otros países comienzan a volver a la normalidad. El presidente Donald Trump reveló ayer pautas sobre la reapertura de la economía de EE.UU., las cuales podrían poner fin a muchas de las prácticas actuales de distanciamiento social en cuatro semanas. El plan de la Casa Blanca deja el momento de la aplicación de las medidas a decisión de gobernadores estatales y empresas, un cambio frente a la afirmación previa del presidente de que tenía total autoridad para tomar tal decisión.

Posible tratamiento de Covid-19

Mientras los científicos de todo el mundo trabajan incansablemente en una vacuna, hay indicios de que un tratamiento podría resultar eficaz para los más afectados por el virus. Un informe sobre un ensayo en Chicago del medicamento de Gilead Sciences Inc. remdesivir -utilizado previamente para tratar a pacientes con ébola- mostró indicios prometedores, con pacientes que muestran “recuperación rápida de fiebre y síntomas respiratorios”. Las acciones de Gilead han ganado más de un 10% en la negociación previa a la apertura del mercado.

Un petróleo sin fondo

Parece que no hay un final a la vista para las malas noticias en el mercado de crudo. Menos de una semana después del histórico acuerdo para reducir la producción, la OPEP predijo que la demanda de su crudo caerá al nivel más bajo desde principios de 1989. A principios de esta semana, la Agencia Internacional de Energía pronosticó que el mundo pronto podría quedarse sin espacio para almacenar barriles a medida que la demanda se evapora. El West Texas Intermediate para entrega en mayo se negocia cerca de US$18 el barril esta mañana, y los cargamentos de Brent cotizaban con grandes descuentos, según S&P Global Platts.

Repunte de los mercados

Las señales de un camino hacia la reapertura de la mayor economía del mundo y la posibilidad de un tratamiento efectivo están impulsando los activos de riesgo esta mañana. El índice MSCI Asia-Pacífico avanzó un 1,9%, lo que llevó el indicador al borde de un mercado alcista, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,4% más. En Europa, el índice Stoxx 600 había subido un 3,1% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y todos los sectores, entre ellos el petróleo y el gas, registraron ganancias. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un alza al inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,64% y el oro caía.

También hoy...

Se espera que el índice principal de la Conference Board de Estados Unidos (una organización empresarial) para marzo muestre una caída récord cuando se publique a las 10:00 am. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, habla esta mañana. Se prevé que el recuento de torres petroleras de Baker Hughes caerá por debajo de 600 por primera vez desde 2016, cuando se publique a la 1:00 pm. Procter & Gamble Co., State Street Corp. y el gigante de servicios petroleros Schlumberger Ltd. se encuentran entre las compañías que informan resultados.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.