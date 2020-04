(Bloomberg) -- Arabia Saudita y Rusia señalaron que pueden estar abiertos a nuevos recortes de producción después de que el último acuerdo de la OPEP+ para frenar el suministro mundial de petróleo no pudo detener la espiral descendente del crudo.

Las dos naciones “continuarán monitoreando de cerca el mercado petrolero y están preparadas para tomar más medidas conjuntamente con la OPEP+ y otros productores si se considera necesario”, dijeron en un comunicado conjunto el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, y su homólogo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman.

El domingo pasado, durante la maratónica reunión de la organización, llegaron a un acuerdo para recortar su producción de crudo en 9,7 millones de barriles diarios.

En el pacto, que incluyó a México, se estableció que el país recortará 100.000 barriles diarios.

