(Bloomberg) -- Apple Inc. podría experimentar una contracción de más de un tercio en las ventas de iPhones en el segundo trimestre del año, según estima Goldman Sachs, que rebajó su recomendación para las acciones de la firma de neutral a vender.

Se prevé que las ventas de unidades de iPhones disminuirán 36% interanual en el segundo trimestre a medida que la economía se vea afectada por la pandemia, antes de recuperarse a solo 2% en el cuarto trimestre de este año, escribieron en una nota analistas incluyendo Rod Hall. Es probable que también se mantenga la debilidad de los precios de venta promedio, dijo. Hall redujo su precio objetivo para Apple de US$250 a US$233, el segundo más bajo entre los analistas que sigue Bloomberg.

Apple ya no reporta ventas de unidades para su línea de teléfonos inteligentes, pero se estima que la empresa venderá 28 millones de iPhones en el trimestre que finaliza en junio, según 7 analistas encuestados por Bloomberg. Un consenso menor de 3 analistas proyecta una caída de 27% respecto de un año antes.

El director ejecutivo de la firma, Tim Cook, se mostró optimista sobre las perspectivas de la compañía tras la pandemia, según empleados de Apple que asistieron a una reunión virtual el jueves. La compañía planea reabrir su tienda minorista en Corea del Sur, el primer local en volver a operar desde que cerró sus 458 tiendas fuera de China en marzo. Apple dará a conocer los resultados de su segundo trimestre fiscal el 30 de abril.

Nota Original:Apple May Lose a Third of Quarterly IPhone Sales, Goldman Says

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.