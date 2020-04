(Bloomberg) -- Los estadounidenses que ahorraban para la jubilación no sucumbieron al pánico en el último trimestre, incluso cuando los mercados colapsaban y los planes de ahorro 401 (k) se desinflaron.

Solo el 5,6% de las personas con un plan 401 (k) cambiaron sus asignaciones de cartera en los primeros tres meses de 2020, según un análisis de Morningstar Inc. de más de 635.000 participantes.

La falta de actividad de los ahorradores de jubilación es una buena noticia para los expertos preocupados por una venta de los inversores individuales en el peor momento posible, al garantizar las pérdidas después de que los mercados ya hayan caído.

“Suponiendo que se tenga una cartera bien diversificada y apropiada para el riesgo, el mejor enfoque es probablemente mantenerse firme”, escribió David Blanchett, jefe de análisis de jubilación en Morningstar Investment Management, en el informe. “Hay una cantidad significativa de análisis que señala que los participantes 401 (k), y los inversores en general, no son muy buenos al crear sus propias carteras o tomar decisiones sobre el momento oportuno en el mercado de valores”.

En un momento el mes pasado, el S&P 500 se había desplomado un 31% desde principios de año. Las acciones se han recuperado fuertemente desde entonces, subiendo un 24% desde el mínimo del 23 de marzo.

Los planes 401 (k) perdieron de media 11,2% de su valor durante el primer trimestre, según datos de Morningstar. Muchos participantes minimizaron las pérdidas al continuar haciendo contribuciones al plan de jubilación durante el período.

Los ahorradores con más probabilidades de modificar sus asignaciones 401 (k) fueron los inversores que toman sus propias decisiones, de los que un 10,8% hicieron cambios. Por el contrario, solo el 2,4% de los inversores en fondos con objetivo de fecha tocaron sus carteras.

Otros datos también han demostrado que los inversores minoristas no realizaron grandes ventas de acciones ya que los mercados cayeron a fines de febrero y marzo.

Según el análisis realizado por Vanguard Group el mes pasado, más de 9 de cada 10 inversores no actuaron en respuesta al desplome del mercado. Para aquellos clientes de Vanguard que sí negociaron, 7 de cada 10 compraron acciones.

Nota Original:U.S. Retirement Savers Stayed Calm While Stock Markets Plunged

