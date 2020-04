(Bloomberg) -- Es probable que los principales bonistas de Ecuador otorguen al Gobierno más tiempo para cumplir con los pagos de la deuda a medida que los precios del petróleo colapsan y el coronavirus devasta el centro comercial de la nación. Tienen pocas opciones.

El retraso permitiría a la administración del presidente Lenín Moreno otros cuatro meses para llegar a un acuerdo de reestructuración a largo plazo con los acreedores. Podría ser la única alternativa a un complejo incumplimiento que perjudicaría las carteras de los inversionistas y devastaría a la nación sudamericana, que ha pagado solo dos bonos desde su independencia de España hace dos siglos.

A nivel económico, Ecuador difícilmente podría estar en una peor posición. La ciudad tropical de Guayaquil ha sido un foco de la pandemia, mientras que la caída de los precios del petróleo ha debilitado los ingresos fiscales de la nación, empujando los precios de los bonos hacia un profundo territorio de estrés financiero. Para empeorar la miseria, un reciente deslizamiento de tierra dañó los dos oleoductos de Ecuador, obligándolo a declarar fuerza mayor en las exportaciones.

“No hay otra solución a corto plazo que no sea buscar alivio de liquidez a corto plazo”, dijo Siobhan Morden, jefe de renta fija para América Latina en Amherst Pierpont, Nueva York. “Lo mejor que Ecuador puede ofrecer es un nuevo perfil amigable de los pagos que reduzca el riesgo de una peor reestructuración” después de las elecciones presidenciales de la nación el próximo año.

Los bonos de la nación han tenido un retorno de -69% este año, liderando las pérdidas en mercados emergentes, según datos compilados por Bloomberg. Las letras de referencia de Ecuador con vencimiento en 2028 han caído a 27 centavos por dólar desde más de 90 centavos a principios de enero. La semana pasada, la prima de riesgo superó los niveles durante la crisis financiera mundial de 2008 y la crisis de la deuda de fines de la década de 1990.

Ecuador ha reportado 388 muertes por coronavirus, la segunda tasa más alta en Suramérica, y las autoridades advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.

Difícil decisión

Ashmore Group Plc, BlackRock Inc. y Goldman Sachs Group Inc. son los principales tenedores reportados de la deuda del país, según datos compilados por Bloomberg. Se enfrentan a una difícil elección.

“Si los bonistas no aceptan el acuerdo, el Gobierno incumplirá”, escribieron en un informe Risa Grais-Targow y Laura Duarte, analistas de Eurasia Group.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo el miércoles que se sentía optimista de que los inversionistas aceptarían la solicitud de retrasar. Estimó un ahorro de US$1.350 millones si el Gobierno no paga intereses sobre su deuda en los próximos meses.

“En el momento en que Ecuador deje de pagar repentinamente y entre en incumplimiento, las consecuencias para el país serán extremadamente onerosas, extremadamente graves”, dijo Martínez en un discurso en línea.

Aun así, el Gobierno podría necesitar extender la fecha límite del viernes para un acuerdo, dijo Jim Craige, administrador de fondos en Stone Harbor Investment Partners, Nueva York. Dados los desafíos logísticos de trabajar vía remota, dijo que algunos bonistas podrían necesitar más tiempo antes de aceptar la solicitud.

“Están tratando de superar este golpe económico global y mantener relaciones amistosas con los acreedores”, dijo. “No quieren incumplir”.

