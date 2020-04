Trump amenaza con suspender el Congreso para imponer nombramientosWashington, 16 Abr 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con forzar un receso del Congreso para poder confirmar el nombramiento de jueces y altos funcionarios, apoyándose en un artículo de la Constitución nunca invocado hasta ahora.En una diatriba durante la rueda de prensa diaria para informar sobre los esfuerzos para superar el brote del nuevo coronavirus, Trump acusó a los opositores demócratas en el Senado de retrasar el nombramiento de varios jueces y altos funcionarios de gobierno que requieren la venia de la Cámara Alta.Tanto la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, como el Senado, controlado por los republicanos, no se han reunido normalmente en medio de la pandemia de la COVID-19, pero tampoco han declarado un receso formal.Trump instó al líder republicano del Senado a suspender todas las sesiones para poder confirmar sus candidatos él mismo. Si la Cámara de Representantes "no está de acuerdo con esta suspensión, ejerceré mi poder constitucional de suspender las dos cámaras del Congreso", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca."La Constitución ofrece un mecanismo para que el presidente llene vacantes en esas circunstancias", dijo."Prefiero no usar esa potestad", dijo. "Probablemente seremos llevados a los tribunales y veremos quién gana".El historiador presidencial estadounidense Michael Beschloss dijo en Twitter que "ningún presidente en la historia ha usado el poder constitucional para suspender el Congreso".cl-elc-ad/rsr -------------------------------------------------------------