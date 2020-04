Pero esto no ha ayudado lo suficiente para reactivar las operaciones afectadas, entre otras cosas, por los límites en la transportación decretados para prevenir el virus. "Hasta donde yo sé, las compañías de litio estuvieron haciendo el esfuerzo de mandar exportaciones que estaban pendientes en el puerto. Pero la demanda es baja, está todo paralizado", dijo Alberto Carlocchia, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). "No creo que los principales proyectos mineros lleguen a operar ni siquiera a un 50% de su capacidad. Pero no porque no quieran, sino porque las restricciones en el transporte no permiten a los trabajadores viajar de provincia a provincia", agregó. La firma estadounidense Livent Corp actualmente está operando al mínimo de su capacidad en el noroeste argentino, luego de haber suspendido inicialmente sus operaciones y despedido a más de 450 trabajadores. En cambio, otros han ido más lejos. La compañía francesa Eramet paralizó sus planes de inversión de 600 millones de dólares en su proyecto de litio en la provincia norteña de Salta debido a la crisis económica del país sumado a la incertidumbre global provocada por el coronavirus. [nL8N2BW27L].