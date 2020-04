(Bloomberg) -- Banco Santander SA está intensificando la batalla contra firmas como TransferWise Ltd. por el mercado minorista de pagos internacionales, y apuesta a que el coronavirus no afectará el momento de su próximo movimiento.

La entidad de préstamo española ofrecerá una nueva aplicación de transferencia de dinero para usuarios que no tienen que ser clientes del banco, inicialmente en el Reino Unido, con el objetivo de igualar o superar las tasas cobradas por servicios competidores.

La medida parece ser una respuesta directa a las nuevas empresas de tecnofinanzas que invaden lo que durante mucho tiempo ha sido un territorio lucrativo dominado por los bancos tradicionales que se beneficiaron de la opacidad de los tipos de cambio. Pero eso ha cambiado en los últimos años a medida que los clientes minoristas han aprendido del rápido mundo de las divisas a través de plataformas de negociación por internet.

TransferWise, Revolut Ltd. y Starling Bank Ltd. son algunas de las empresas emergentes que redujeron los precios y el tiempo de procesamiento para enviar dinero a otros países, erosionando las ganancias de bancos establecidos como Santander, el tercer mayor banco de Europa por valor de mercado.

Cedric Menager, responsable ejecutivo de la unidad PagoFX, de Santander, dijo en una entrevista por vídeo que el mercado había evolucionado, con la experiencia simple y de bajo coste aportada por las fintech. Menager añadió que en el negocio de los pagos, si se quiere ser económico, seguro y rápido, se necesita escala.

La aplicación PagoFX del banco cobrará aproximadamente el 0,7% de las transacciones en la mayoría de las monedas extranjeras y renunciará a esos cargos en las transferencias de hasta 3.000 libras (US$3.745) durante los primeros dos meses debido a la pandemia

Santander comenzó a hacer frente a la competencia de las firmas de tecnofinanzas con el lanzamiento en 2018 de un servicio de transferencia basado en cadena de bloques, exclusivo para clientes, que permitía el abono de los fondos en el mismo día. Los pagos son una parte clave del plan de Santander para invertir 20 mil millones de euros entre 2019-2022 en tecnología. El banco también ha estado invirtiendo en finanzas comerciales y servicios mercantiles a través de la compra de Ebury y del proveedor brasileño de tarjetas de crédito Getnet SA.

La tecnología financiera PagoFX del banco no está basada en la cadena de bloques, aunque puede incorporarla en el futuro, dijo Ed Metzger, director de tecnología de PagoFx.

Nota Original:Santander Squares Up to TransferWise With Launch of FX App

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.