Abril 16

ORADOR: Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis

ÁMBITO: Columna de opinión del Financial Times

COMENTARIO: Bajo escenarios severos de coronavirus, los grandes bancos con activos de más de US$100.000 millones cada uno podrían perder, en conjunto, cientos de miles de millones de dólares en capital social, según indica el modelo de pruebas de estrés de la Fed de Mineápolis. “Lo más patriótico que podrían hacer hoy sería dejar de pagar dividendos y aumentar el capital social, para garantizar que puedan soportar una profunda recesión económica”.



15 de abril

ÁMBITO: Encuesta económica del Libro Beige

COMENTARIO: “La actividad económica se contrajo brusca y abruptamente en todas las regiones de Estados Unidos como resultado de la pandemia de COVID-19”. “Todos los distritos informaron perspectivas muy inciertas entre los contactos comerciales, y la mayoría espera que las condiciones empeoren en los próximos meses”. Informe basado en información anecdótica recopilada hasta el 6 de abril.



ORADOR: Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta

ÁMBITO: Enlace de video con grupos cívicos en Birmingham, Alabama

COMENTARIO: Muchas empresas tendrán dificultades incluso desde el próximo mes para sobrevivir mientras el coronavirus debilita la economía. “Lo que estamos escuchando de nuestros contactos es que mayo será un mes largo, en términos de la transición de la preocupación de que se trata de un problema de liquidez –uno en el que realmente estamos hablando de flujos de efectivo–, a que esto tal vez se traduzca en un problema de solvencia, y si las empresas pueden existir en absoluto”. “Lo que estamos viendo y escuchando es que los desafíos crediticios se están generalizando y agudizando, y a medida que eso sucede, la solvencia se vuelve más importante”. “Hay amplios sectores de la economía que ven caídas significativas en la demanda, por lo que los flujos de efectivo son tan bajos que están consumiendo cualquier ahorro que tuvieran a un ritmo más acelerado”.



ORADOR: Mary Daly, presidente de la Fed de San Francisco

ÁMBITO: Entrevista del Wall Street Journal

COMENTARIO: Con respecto al cierre por la pandemia, “haremos lo que sea necesario. Usaremos todo el peso de nuestros poderes para ayudar al pueblo estadounidense ”. “Es de esperar que la economía no recupere toda su fuerza de inmediato”. “No espero una recuperación en forma de V, espero algo más como trimestres negativos de crecimiento a lo largo de 2020, y luego un retorno gradual al crecimiento positivo en 2021”.



Abril 14

ORADOR: James Bullard, presidente de la Fed de San Luis

ÁMBITO: Evento virtual de la Cámara Regional de St. Louis

COMENTARIO: La economía debería recuperarse en la segunda mitad del año si el gobierno y las empresas responden con fuerza al coronavirus, con pruebas masivas para prevenir nuevos brotes. “No hay razón para que no pueda regresar a una forma de ‘V’”. “Sé que se ha vuelto popular decir que eso no va a suceder. Creo que sí puede suceder”.



ORADOR: Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta

ÁMBITO: Yahoo Finance

COMENTARIO: “Vamos a actuar tan pronto y tan agresivamente como podamos. Una cosa que aprendimos al salir de la Gran Recesión fue que la política de la Fed es más efectiva si se hace en grande y se adelanta”. “Tan pronto como veamos un problema y haya una solución que tengamos las herramientas apropiadas para abordar, vamos a salir y hacerlo”.



13 de abril

ÁMBITO: Anuncio de la Fed de Nueva York

COMENTARIO: La Fed reducirá apoyo al mercado para los acuerdos de recompra luego de las señales de que la reciente agitación en la financiación en dólares se ha aliviado.

ORADOR: Richard Clarida, vicepresidente de la Fed

ÁMBITO: Entrevista de Bloomberg Television con Tom Keene y Michael McKee

COMENTARIO: “Creo que tenemos las herramientas para mantener a la economía de EE.UU. fuera de la deflación y para respaldarla durante este difícil período”. “Usaremos nuestra autoridad con fuerza y energía hasta que estemos seguros de que la economía se ha recuperado”.



12 de abril

ORADOR: Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis

ÁMBITO: “Face the Nation”, de CBS

COMENTARIO: La economía de Estados Unidos podría enfrentar 18 meses de aislamientos continuos a medida que el brote de coronavirus se aplaca y “vuelve a surgir”. “Este podría ser un camino largo y difícil por delante hasta que tengamos una vacuna o terapia efectivas”. “Veo difícil una recuperación en forma de V en ese escenario”.



10 de abril

ORADOR: Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland

ÁMBITO: Discusión en línea organizada por City Club of Cleveland

COMENTARIO: Con respecto a las acciones de emergencia durante el brote de coronavirus, “sé que en la Fed, es probable que no hayamos terminado”. “Siempre estamos buscando cosas en las que, si tenemos una herramienta para poder hacerlo y creemos que es necesario, lo haremos”.



9 de abril

ORADOR: Jerome Powell, presidente de la Fed

ÁMBITO: Discurso en línea

COMENTARIO: La Fed se comprometió a utilizar todas sus facultades de forma enfática, proactiva y energética en la pandemia de coronavirus. Sin embargo, hay límites para esa autoridad. “Muchos de los programas que estamos emprendiendo para respaldar el flujo de crédito dependen de facultades de préstamos de emergencia que están disponibles solo en circunstancias muy inusuales”. “Continuaremos haciendo uso de estas facultades de forma enfática, proactiva y energética hasta que estemos seguros de que estamos en un camino sólido hacia la recuperación”.



ÁMBITO: Más ayuda de emergencia

COMENTARIO: La Fed anunció otra serie de medidas para entregar hasta US$2,3 billones en ayuda adicional durante la pandemia de coronavirus, incluyendo el inicio de programas para ayudar a pequeñas y medianas empresas, así como a los gobiernos estatales y locales. En un comunicado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo: “La máxima prioridad de nuestro país debe ser abordar esta crisis de salud pública, brindando atención a los enfermos y limitando la propagación del virus”. Powell: “El papel de la Reserva Federal es proporcionar tanto alivio y estabilidad como podamos durante este período de actividad económica restringida, y las medidas que tomemos hoy ayudarán a garantizar que la recuperación final sea lo más vigorosa posible”.



8 de abril

ÁMBITO: Acta de la reunión de emergencia del 15 de marzo.

COMENTARIO: Funcionarios de la Reserva Federal ya vieron la necesidad de trabajar en nuevos programas para resguardar a la economía del impacto del brote de coronavirus cuando anunciaron un recorte de las tasas de interés de emergencia un domingo por la noche a mediados de marzo.

ORADOR: Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago

ÁMBITO: Discusión virtual del Club Económico de Chicago

COMENTARIO: “Nadie debería imaginar que es financieramente inmune a esta crisis”. “Incluso en el mejor de los casos, la economía global y de Estados Unidos será menos próspera al salir de esta crisis que hacia donde nos dirigíamos”. “Todos estamos utilizando recursos valiosos y ahorros que teníamos la intención de utilizar para otras aspiraciones”. “La recesión económica será profunda. “No hay forma de escaparse de eso”.



7 de abril

ORADOR: Ben Bernanke, expresidente de la Fed

ÁMBITO: Discusión virtual organizada por Brookings Institution

COMENTARIO: No ve un repunte rápido y agudo en la economía después del cierre destinado a detener la propagación del coronavirus. “Probablemente tendremos que reiniciar la actividad de manera bastante gradual y puede haber períodos posteriores de actividad más lenta nuevamente”. Rechaza comparaciones con los 12 años de la Gran Depresión, diciendo: “Si todo va bien en un año o dos, deberíamos estar en una posición sustancialmente mejor”.



6 de abril

ORADOR: Janet Yellen, expresidenta de la Fed

ÁMBITO: Entrevista CNBC

COMENTARIO: Los datos podrían alcanzar niveles no vistos desde la Gran Depresión, pero la salud de la economía anterior al coronavirus debería permitir una buena posición para la recuperación. “Este es un golpe enorme, sin precedentes, devastador y mi esperanza es que volveremos a la normalidad tan rápido como sea posible”. “Las tasas de desempleo podrán llegar por un tiempo a niveles de depresión, pero esto es muy diferente a la Gran Depresión o a la recesión en la economía de Estados Unidos que experimentamos en 2009 y después”.



3 de abril

ORADOR: Mary Daly, presidente de la Fed de San Francisco

ÁMBITO: Entrevista CNN

COMENTARIO: Con respecto al desempleo, “ya sea que se hable de una cifra de 30% o de 10%, se trata de números grandes. Los números son el resultado de hacer lo que los funcionarios de salud pública nos dicen que es mejor para frenar la propagación del virus”. “Fuimos afortunados como nación de tener una economía en muy buen pie antes de que llegara este virus”. “El virus es lo que realmente controla -no nosotros, el virus- hasta dónde llega y cuánto dura”.



2 de abril

ÁMBITO: Datos publicados en el sitio web de la Fed

COMENTARIO: El balance de la Reserva Federal se expandió a un récord de US$5,81 billones, cuando el banco central compró valores del Tesoro y respaldados por hipotecas para calmar los mercados sacudidos por el impacto de la pandemia.

ORADOR: Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland

ÁMBITO: Entrevista telefónica con Bloomberg News

COMENTARIO: El desempleo podría aumentar hasta 15% a medida que los empleadores cierran las tiendas y prescinden de los trabajadores para detener la propagación del coronavirus. “Tomará algún tiempo volver a reducirlo, y observaremos un gran impacto en el crecimiento de la producción en el segundo trimestre debido al cierre de la economía”.



ORADOR: Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis

ÁMBITO: Ayuntamiento virtual

COMENTARIO: “Es casi seguro que estamos en una recesión ahora”. “En general, soy optimista”, dijo, citando el apoyo bipartidista del Congreso al estímulo fiscal.



1 de abril

ORADOR: Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston

ÁMBITO: Entrevista de Bloomberg Television con Michael McKee

COMENTARIO: Aún puede faltar “un par de semanas más” para la implementación del programa de préstamos para pequeñas y medianas empresas de EE.UU. “Estamos desarrollando estos instrumentos lo más rápido que podemos y, como todas las organizaciones, atendemos a muchas personas que están trabajando de forma remota desde casa”.



ORADOR: William Dudley, expresidente de la Fed de Nueva York

ÁMBITO: Columna de opinión Bloomberg

COMENTARIO: La Fed “ha hecho todo lo posible para mantener el flujo de dinero hacia los hogares y las empresas que, por causas ajenas a su voluntad, han sufrido por las medidas necesarias para contener el coronavirus. Pero no puede ni debe rescatar a todos. Muchas compañías fracasarán, especialmente aquellas altamente apalancadas”.

31 de marzo

ORADOR: Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland

ÁMBITO: Entrevista con CNBC Television

COMENTARIO: Con respecto al desempleo, “probablemente estamos estimando en la Reserva Federal de Cleveland no el 30%, pero ciertamente algo por encima del 10%, lo cual es razonable dado que hemos cerrado muchas partes de la economía”. “Espero ver algunos números muy malos saliendo de la economía en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y luego, lo que parezca salir dependerá realmente de cómo proceda el virus”.



ORADOR: Mary Daly, presidente de la Fed de San Francisco

ÁMBITO: Yahoo Finance

COMENTARIO: “No puede haber millones de personas que pierdan sus empleos y decenas de miles de trabajadores despedidos por un periodo indefinido sin llevar a la economía a una recesión. La duración de esa recesión, por supuesto, se verá afectada por la evolución del virus”. “Si hacemos lo correcto y nos refugiamos y frenamos la propagación del virus, la economía estará en mejor posición para recuperarse”.



ÁMBITO: Declaración sobre el mecanismo de recompra

COMENTARIO: La Fed abrió un acuerdo temporal de recompra para bancos centrales extranjeros, a fin de apoyar el funcionamiento de los mercados financieros. El programa permitirá a los participantes cambiar temporalmente bonos del Tesoro por dólares.



30 de marzo

ORADOR: James Bullard, presidente de la Fed de San Luis

ÁMBITO: Entrevista de Bloomberg Television con Michael McKee

COMENTARIO: La línea de crédito Main Street se encuentra “en la fase de diseño en este momento”. Informes anecdóticos le dan la sensación de que las empresas y las familias están haciendo una pausa en todo el país para protegerse del coronavirus. “La idea de que hay mucha variación regional aquí probablemente no sea la mejor forma de pensar sobre esto. Creo que casi todos han aceptado la idea de que hay que tener mucho cuidado en cuanto a salir y mucho cuidado en cuanto a propagar este virus”.



28 de marzo

27 de marzo

ORADOR: Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis

ÁMBITO: Artículo de opinión de Washington Post

COMENTARIO: “Si hay un principio que formuladores de política deben tener en cuenta en el futuro, es este: Pequen ayudando a tantos trabajadores y empresas como sea posible en lugar de pecar por prudencia”.

ORADOR: Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta

ÁMBITO: Bloomberg Television

COMENTARIO: “Existe la posibilidad de que una vez que la crisis de salud pública esté bajo control y ya no tengamos ese problema, la economía pueda recuperarse con solidez”. “Puede que sea difícil durante el próximo mes o dos, y luego gran parte de la trayectoria dependerá de cómo lidiemos con el problema de salud pública”.



ORADOR: Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas

ÁMBITO: Bloomberg Television

COMENTARIO: Se espera que el desempleo en EE.UU. llegue a su punto más alto “en la adolescencia baja y media” este año, a medida que las empresas se recuperan de la pandemia de coronavirus, antes de recuperarse a aproximadamente 7%-8% para fin de año.

26 de marzo

ORADOR: Jerome Powell, presidente de la Fed

ÁMBITO: Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera en Washington

COMENTARIO: La Fed está trabajando para lanzar la línea de crédito Main Street para empresas más pequeñas.

ORADOR: Jerome Powell, presidente de la Fed

ÁMBITO: Programa “Today” de NBC

COMENTARIO: La Fed mantendrá los esfuerzos para respaldar el flujo crediticio durante la pandemia de coronavirus. “Seguiremos haciéndolo de forma enérgica y abierta, como lo hemos hecho”. “En lo que respecta a estos préstamos, no nos vamos a quedar sin municiones. Eso no ocurre”.



25 de marzo

ORADOR: James Bullard, presidente de la Fed de San Luis

ÁMBITO: Llamada telefónica en conferencia con reporteros

COMENTARIO: Hasta 46 millones de trabajadores estadounidenses empleados en sectores de servicios de “alto contacto” podrían verse afectados por las políticas de quedarse en casa para enfrentar el coronavirus. “Las reclamaciones de seguro de desempleo se dispararán. Lo vimos en los datos canadienses”.



ORADOR: Ben Bernanke, expresidente de la Fed

ÁMBITO: Entrevista CNBC COMENTARIO: Ve el coronavirus como más cercano a un desastre natural, muy diferente a la Gran Depresión.



24 de marzo

ÁMBITO: Declaración sobre exámenes bancarios

COMENTARIO: Reducirá temporalmente los exámenes bancarios, especialmente de las entidades más pequeñas. Las grandes entidades aún deben cumplir con el plazo del 6 de abril para presentar planes de capital en virtud del Análisis y Revisión Integral del Capital (CCAR, por sus siglas en inglés)



23 de marzo

ORADOR: James Bullard, presidente de la Fed de San Luis

ÁMBITO: Sitio web del banco

COMENTARIO: Estados Unidos debería declarar el equivalente a un descanso de tres meses para negocios no esenciales para combatir la propagación del coronavirus. Recomienda que “el presidente y el Congreso declaren un ‘Período Nacional de Ajuste a la Pandemia’, proporcionando un punto focal natural para las expectativas de los formuladores de política y los estadounidenses en general con respecto a lo que está sucediendo”. El período de tres meses podría acortarse o extenderse dependiendo de cómo progrese el virus. “El primer objetivo durante el NPAP es reducir intencionalmente (¡reducir!) la actividad económica para cumplir con los objetivos de salud pública”.



ÁMBITO: Declaración de la Fed sobre ayuda a empresas, estados, municipios

COMENTARIO: La Fed anunció una segunda ola de iniciativas para apoyar la economía, incluida la compra de una cantidad ilimitada de bonos para mantener bajos los costos de los préstamos y la creación de programas para garantizar los flujos de crédito a las corporaciones y los gobiernos estatales y locales. Planea programa Main Street Business Lending para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.



22 de marzo

ORADOR: Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis

ÁMBITO: Transmisión de “60 minutos” de la CBS

COMENTARIO: “Algunas personas han sugerido que deberíamos brindar más apoyo directamente al mercado de bonos corporativos –y simpatizo con esos puntos de vista– y también al mercado municipal, asegurándonos de que los estados y las ciudades también puedan acceder a los mercados de capital”. “Hay una variedad de cosas que la Reserva Federal podría hacer”. “Estamos lejos de quedarnos sin municiones”.



ORADOR: James Bullard, presidente de la Fed de San Luis

ÁMBITO: Entrevista telefónica con Bloomberg News

COMENTARIO: La tasa de desempleo prevista podría llegar al 30% en el segundo trimestre debido a los cierres para combatir el coronavirus. Dice que el PIB podría caer un 50% sin precedentes. “Todo está sobre la mesa” para la Fed en cuanto a programas de préstamos adicionales. “Hay más que podemos hacer si es necesario” con la autoridad de emergencia existente. “Este es un cierre parcial planificado y organizado de la economía estadounidense en el segundo trimestre”. “El objetivo general es mantener a todos, hogares y empresas, enteros” con el apoyo del gobierno.



19 de marzo

ÁMBITO: Declaración de la Fed sobre los fondos del mercado monetario

COMENTARIO: El banco central amplía el programa de emergencia para proporcionar liquidez a los fondos mutuos del mercado monetario, permitiendo la compra de activos de fondos del mercado monetario municipales de un solo estado y otros exentos de impuestos.

ÁMBITO: Declaración de la Fed sobre la ventana de descuento

COMENTARIO: “Alentada” por el aumento en los préstamos de la ventana de descuento esta semana. “La Reserva Federal agradece el uso continuo de la ventana de descuento por parte de los bancos para ayudarlos a canalizar el crédito a los hogares y las empresas”.



ORADOR: Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond

ÁMBITO: Entrevista telefónica con Bloomberg News

COMENTARIO: Los funcionarios de la Fed deberían estar preparados para tomar más medidas para garantizar que los mercados financieros de EE.UU. continúen funcionando bien, incluida la posibilidad de comprar bonos municipales y expandir las compras del Tesoro más allá de los US$500.000 millones. “El lugar donde podemos agregar más valor es haciendo que los mercados funcionen”.



18 de marzo

ÁMBITO: Fed ayudará a los fondos mutuos del mercado monetario en crisis

COMENTARIO: El Mecanismo de liquidez de fondos mutuos del mercado monetario “ayudará a los fondos del mercado monetario a satisfacer las demandas de reembolso de los hogares y otros inversores, mejorando el funcionamiento general del mercado y la provisión de crédito a la economía en general” El Departamento del Tesoro proporcionará US$10.000 millones en protección crediticia.



ORADORES: Janet Yellen y Ben Bernanke, expresidentes de la Fed

ÁMBITO: Columna de opinión del Financial Times

COMENTARIO: Con respecto al coronavirus, la política fiscal tendrá que “hacer más” a medida que el impacto se haga evidente. La Fed “debe garantizar que el daño económico de la pandemia no sea duradero”. Debería garantizar el crédito disponible para los prestatarios que de otra manera serían solventes y que enfrentan problemas temporales.



17 de marzo

ORADOR: Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta

ÁMBITO: Entrevista telefónica con Bloomberg News y Reuters

COMENTARIO: Con respecto al coronavirus, “en esta etapa todo está sobre la mesa”. “Continuaremos respondiendo de manera apropiada”.



ÁMBITO: Declaración de la Fed y otros reguladores bancarios

COMENTARIO: “Los bancos han aumentado a más del doble sus niveles de capital y liquidez en la última década y ahora son sustancialmente más seguros y más fuertes que antes”. “Las agencias están alentando a los bancos a usar esa fortaleza para apoyar a los hogares y las empresas”.



ORADOR: Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland

ÁMBITO: Declaración

COMENTARIO: “Si la falta de liquidez del mercado continúa, apoyaré acciones de nuestra parte que aborden las necesidades de financiación, incluida la activación de líneas de crédito como las que la Reserva Federal ha utilizado en el pasado, incluida la línea de crédito de financiación de pagarés”, dijo, explicando su voto a favor de la reducción de tasas del 15 de marzo.

ORADOR: Bill Dudley, expresidente de la Fed de Nueva York

ÁMBITO: Entrevista en Bloomberg Television

COMENTARIO: Con respecto al brote de coronavirus, la Fed está haciendo todo lo posible para respaldar la disponibilidad de crédito, pero no puede hacer nada sobre el shock inicial de la demanda. La situación requiere un estímulo de política fiscal. “Creo que una buena idea es enviar cheques a los hogares”.



16 de marzo

ÁMBITO: Fed, otros reguladores bancarios, emiten un comunicado sobre la ventana de descuento

COMENTARIO: “Al proporcionar acceso inmediato a la financiación, la ventana de descuento ayuda a las instituciones depositarias a gestionar sus riesgos de liquidez de manera eficiente y evitar acciones que tienen consecuencias negativas para sus clientes”. “Por lo tanto, la ventana de descuento apoya el flujo de crédito sin problemas hacia los hogares y las empresas”.



15 de marzo

ORADOR: Jerome Powell, presidente de la Fed

ÁMBITO: Llamada en conferencia después de una reunión de emergencia

COMENTARIO: Objetivo de tasa de fondos federales reducido a 0%-0,25% “Realmente vamos a ver si los mercados financieros vuelven a un funcionamiento más líquido y más normal”. “Nos tomamos ese trabajo muy en serio. Probablemente sea lo más importante que estamos haciendo ahora”. Se desconoce la duración de la desaceleración porque depende de cómo se desarrolle el contagio.



