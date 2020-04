(Bloomberg) -- Se prevé que Perú venderá hasta US$3.000 millones en bonos para financiar el estímulo económico en medio de un cierre inducido por el virus, en lo que podría ser su mayor venta de deuda en dólares.

El país andino probablemente venderá entre US$2.000 millones y US$3.000 millones a precios alineados emisiones anteriores, dada la escasez de deuda en moneda nacional de la nación, dijo Renzo Massa, administrador de fondos en Prima AFP en Lima. La oferta recibió más de US$20.000 millones de demanda de inversionistas, dijo.

“Perú tiene los indicadores crediticios más sólidos de toda América Latina”, dijo Massa en una entrevista. “Están en una posición muy privilegiada”.

El país está ofreciendo los bonos en dólares en segmentos a cinco y diez años el jueves, según una persona familiarizada con el tema que solicitó no ser identificada por no estar autorizada a hablar al respecto.

Perú sería el segundo país latinoamericano en acudir a los mercados internacionales desde que el brote de la pandemia de coronavirus provocó la caída de los mercados. Panamá emitió US$2.500 millones en bonos a 36 años a finales de marzo.

Perú planea usar ahorros y deuda para financiar 90.000 millones de soles (US$26.000 millones) de medidas económicas para contrarrestar los efectos del virus, que ha cobrado la vida de más de 250 personas e infectado a casi 11.000 en el país, y desencadenado una quinta semana de cierre a nivel nacional.

La semana pasada, el Gobierno solicitó la venta de hasta US$4.700 millones en deuda externa. En un comunicado en la gaceta estatal el miércoles, dijo que por ahora venderían hasta US$3.000 millones. Unidades de Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc y Banco Santander SA fueron nombrados como asesores, según el comunicado.

