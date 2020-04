SHOTLIST MANAGUA, NICARAGUA15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: CANAL 6RESTRICCIONES: NO RESALE 1. Zoom in El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llega por mensaje televisado al país2. Travelling Daniel Ortega se da la mano con funcionarios 3. SOUNDBITE 1 - Daniel Ortega, presidente de Nicaragua (hombre, español, 20 seg.): "Desde el 11 de Marzo hasta hoy 15 de Abril en Nicaragua tenemos reportado 1237 personas fallecidas, de todas de ellas una por el coronavirus." 4. Paneo de derecha a izquierda funcionarios a Daniel Ortega5. Plano medio Daniel Ortega habla durante mensaje televisado 6. SOUNDBITE 2 - Daniel Ortega, presidente de Nicaragua (hombre, español, 19 seg.): "En medio de esta pandemia no se ha dejado de trabajar porque aquí si se deja de trabajar el país se muere, y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue." 7. Plano general Daniel Ortega y los funcionarios se levantan para cantar el himno nacional8. Plano general Daniel Ortega y los funcionarios se levantan para cantar el himno nacional9. Plano medio Rosario Murillo saluda y besa a funcionarios10. Zoom in Rosario Murillo saluda y besa a funcionarios11. Plano medio Daniel Ortega se da la mano con funcionarios