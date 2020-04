(Bloomberg) -- EE.UU. ha superado los 28.000 muertos por COVID-19, lo que casi con seguridad es un bajo recuento, así que se está preparando para más. La respuesta partidista e incoherente del presidente Donald Trump —el resumen de sus posiciones es que tiene total autoridad y cero responsabilidad— ha hecho que la crisis sea más política de lo que podría haber sido. Múltiples gobernadores han mostrado una mejor manera.

Sin embargo, la muerte en masa, ya sea por enfermedad o guerra, inevitablemente causa temblores políticos. Y cuando el panorama se restablece, no siempre se ve igual.

En su apasionante historia de la muerte durante la Guerra Civil, Drew Gilpin Faust relata los esfuerzos estadounidenses para hacer frente a la muerte en una escala sin precedentes e inimaginable, lo que llevó a comportamientos y estrategias que habrían sido impensables en las horas previas al comienzo del conflicto. Familiares civiles seguían la sangre en el campo de batalla en busca de partes identificables. Los empresarios desarrollaron un comercio lucrativo en la recuperación y envío de cuerpos privados. El decoro a veces fue abandonado por completo, y otras veces observado desesperadamente en medio de la devastación y la locura.

Y en todas partes, los vivos buscaban dar sentido a su pérdida. “Tanto los sureños como los norteños elaboraron narrativas de sacrificios patrióticos que imbuyeron a las muertes de guerra con un significado trascendente”, escribe. “Los soldados sufrieron y murieron para que una nación, ya fuera la Unión o la Confederación, pudiera vivir; los imperativos cristianos y nacionalistas se fusionaron en una visión redentora de la moral política”.

Una guerra cataclísmica se presta a tales esfuerzos. La pérdida personal se hizo ordinaria por la repetición constante, por la muerte tan omnipresente e inflexible a la voluntad humana como el clima.

Sin embargo, a diferencia del clima, el asesinato fue completamente provocado por el hombre, producto de la voluntad política y la deliberación. Todas esas muertes fueron, en un sentido muy real, planificadas. Saber eso debe haber requerido una ayuda adicional de racionalización para procesar las amargas pérdidas.

La muerte masiva por pandemia es diferente. Pero su magnitud plantea preguntas incómodas similares a las que enfrenta una nación en guerra. La principal que enfrenta Estados Unidos ahora: ¿cuánta muerte está dispuesta a aceptar la sociedad? Debido a que el tema es inquietante, la pregunta se incluye en otras discusiones; el debate actual es sobre “reabrir la economía”.

El público tolera diferentes cantidades de muerte en diferentes momentos. Nadie puede saber cuáles son los límites o cómo evolucionarán. En Vietnam, el límite se superó y el público exigió un fin. En la Guerra Civil, la resistencia a la guerra disminuía y fluía con el curso de las batallas. Sin embargo, a pesar de la asombrosa cifra, nunca rompió la máquina de matar.

Después de pocas semanas de esta pandemia, Estados Unidos ya ha alcanzado la mitad del número de muertes tras casi dos décadas de guerra en Vietnam. Al mismo tiempo, millones sufren de pérdida de empleos e inseguridad a raíz del precipitado declive económico. ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer los estadounidenses y en nombre de quién? ¿Se podría confiar a alguien en esta Casa Blanca decisiones tan delicadas y complejas?

Incluso las personas reflexivas entienden mal la muerte. Elisabeth Kubler-Ross enseñó a una generación cómo morir. Su libro de 1969 “Sobre la muerte y los moribundos” fue un hito. Las cinco etapas de la muerte que describió: negación, enojo, negociación, depresión, aceptación, se incorporaron a la cultura popular. Su propia muerte, sin embargo, estuvo cargada de amargura y pesar.

No hay una figura comparable hoy que nos diga cómo manejar esto: cuál debería ser el precio de la muerte o quién debería pagarlo. Solo hay un virus insidioso, un presidente moralmente en bancarrota, gobernadores en dificultades, valientes trabajadores de la salud, una presión cada vez mayor.

Vi a un amigo aturdido en la calle la semana pasada que me dijo que acababa de perder a su mejor amigo por el coronavirus. Incluso en tiempos normales, una muerte de este tipo afecta a una comunidad más amplia. Ahora, cada muerte parece comunitaria. Los habitantes de Brooklyn se estremecen ante el sonido de las sirenas de las ambulancias sin saber quién, exactamente, va sin aliento en camino al hospital.

Solo el órgano público puede resolver adecuadamente las decisiones importantes sobre la muerte a tal escala. Sin liderazgo nacional, otros están llenando el vacío. Los gobernadores están dando sus propios golpes. Los filántropos están estableciendo agendas. Las ciudades están improvisando. Expertos en salud pública y economistas están modelando. Los deberes y las expectativas cambian. No todo se recupera a donde estaba. Ahora es un cliché decir que Estados Unidos será un país diferente cuando esto termine. A veces los clichés tienen razón.

Nota Original:Mass Death Will Be Political Issue in U.S.: Francis Wilkinson

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.