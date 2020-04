(Bloomberg) -- En la ciudad fronteriza de Tijuana, las fábricas están trabajando a toda velocidad para sacar máscaras, equipo de protección y piezas de ventilación, a medida que aumenta la demanda mundial debido al coronavirus. Y, sin embargo, los lugareños dicen que los hospitales están desesperadamente cortos de todo.

México es el octavo más grande proveedor de dispositivos médicos en el mundo, pero gran parte se envía al extranjero. Las reglas del comercio internacional, una agresiva lucha entre las naciones más ricas por abastecerse y lo que los críticos llaman falta de planificación por parte de México han agotado el sistema de suministros de salud que el país necesitará para combatir la pandemia.

Cada vez se ve más como una mezcla mortal, a medida que los casos comienzan a subir en Tijuana, un centro de fabricación de dispositivos médicos en América Latina.

El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, advirtió que los médicos “caen como moscas” y amenazó con cerrar una fábrica de piezas de ventilación si no logra encontrar una manera de eludir las normas comerciales y abastecer a las clínicas cercanas. Videos en Twitter muestran a los trabajadores de la salud en fila por toda la ciudad, buscando su propio equipo de protección.

“Los productores de equipos médicos no tienen nada para nosotros”, dice Faustino Ruvalcaba, un médico en Tijuana que pasó tres décadas trabajando para el sistema nacional de salud conocido como IMSS antes de retirarse. “Toda la producción de aquí no es para aquí, es para cualquier otro lugar”.

Pedir ayuda a Trump

Ruvalcaba se ha encargado de buscar suministros en San Diego y dice estar cerca de un acuerdo con un distribuidor de 1.000 máscaras de grado médico para ayudar a sus excolegas. No es muy diferente a lo que hace el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Después de minimizar la gravedad de la enfermedad hasta fines del mes pasado, López Obrador le pidió personalmente a Donald Trump ventiladores en una llamada.

“Dijo que haría todo lo posible”, dijo López Obrador el martes. “Esta semana, pueden decirnos si pueden ayudar”.

La experiencia de Tijuana podría dar una idea de lo que vendrá en otros lugares de América Latina, donde la respuesta regional ha sido dispersa y, a veces, contraproducente.

Los cuerpos comenzaron a aparecer en las calles de Guayaquil después de que la ciudad portuaria ecuatoriana fuera sorprendida por la velocidad y la amplitud de un brote que no se detectó hasta que fue demasiado tarde. Manaos, el centro de fabricación de Brasil, también se está convirtiendo rápidamente en un punto álgido para las infecciones. En toda la región, una escasez de pruebas que empequeñece lo que otras naciones han experimentado hace que sea difícil incluso medir el alcance del problema.

Baja California, donde se encuentra Tijuana, dice que tiene 515 casos confirmados y 57 muertes. El gobierno federal dice que hay 5.847 casos en todo el país y 449 muertes, pero la tasa de pruebas de México se encuentra entre las más bajas de la región, y el propio país ha estimado que la cifra real es aproximadamente ocho veces esa cantidad.

Negligencia

El gobernador Bonilla y los funcionarios nacionales de salud se han enfrentado públicamente, y Bonilla acusó al sistema de seguridad social de “negligencia”, después de un brote entre los trabajadores del hospital. El Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, negó la falta de equipo de protección personal y dijo que solo cuatro trabajadores han sido infectados en la clínica de Tijuana más afectada por la propagación.

La semana pasada, Bonilla advirtió a Smiths Medical, un proveedor de componentes de ventiladores a EE.UU. con sede en el Reino Unido, que comience a desviar parte de su producto al mercado local o consideraría que el negocio no es esencial, lo que significa que legalmente se le permitiría cerrarlo. Bonilla dijo el domingo que Smiths aceptó ayudar.

Pero no será un cambio fácil, asegura Luis Hernández, jefe de la Asociación de la Industria Maquiladora de Tijuana, incluidas docenas de compañías que producen cientos de miles de diferentes tipos de componentes médicos. Las reglas del comercio internacional significan que Smiths tendrá que enviar suministros desde el extranjero, en lugar de la planta local, dice.

Una llamada a Smiths Medical no tuvo respuesta, y los intentos de comunicarse con un funcionario de la compañía a través de la asociación de la industria de Tijuana no tuvieron éxito.

La mayoría de las empresas que fabrican suministros médicos en Tijuana se enmarcan en el programa de maquiladoras de México, lo que significa que se benefician de exenciones de impuestos a cambio de ensamblar productos que deben exportarse.

México ha reconocido que continuó enviando suministros como máscaras faciales a China en febrero, solo para tener que comprar algunas a un costo mayor. Los funcionarios del gobierno argumentan que no podrían evitar que las empresas vendan en el extranjero sin declarar una emergencia nacional, lo que no podían hacer porque todavía no tenían ningún caso. Diplomáticamente, no cumplir con esos pedidos habría dañado los vínculos del país con el extranjero.

“La ironía es un reflejo de la posición desigual de México en el orden global actual”, dice Carlos Bravo, politólogo del Centro de Investigación y Enseñanza Económica de Ciudad de México.

Ahora, México está intentando reabastecerse, cuando el número global de muertos por el coronavirus supera los 138.000. Eso está empujando al gobierno de México a rincones desconocidos del mercado de suministros médicos, con al menos un contrato que alimenta la preocupación por su legitimidad.

Zoé Robledo, director del IMSS, dijo en una entrevista que el país empezó a prepararse al tiempo que los demás y que tomará un tiempo encontrar todos los ventiladores que México necesita. “El instituto dejó de invertir hace 30 años, y estos son los resultados”.

Nota Original:Tijuana Doctors ‘Dropping Like Flies’ and Free Trade Gets Blame

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.