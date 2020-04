(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con miembros de Banxico el jueves para solicitar un anticipo del remanente por el tipo de cambio del banco central.

“El compromiso es que salgamos de esta crisis sin endeudar a México. En otras crisis lo primero era pedir dinero prestado a organismos financieros internacionales o a los bancos”

AMLO hablará con Banxico sobre remanente de reservas extranjeras

Otros temas

López Obrador dará más detalles de su plan de recuperación económica la próxima semana

La carrera por conseguir ventiladores será larga dijo el director del Instituto de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo

López Obrador ha dicho que 15 grandes empresas deben 50,000 millones de pesos en impuestos. De estas, unas compañías acordaron pagar 15,000 millones de pesos al SAT. Pero algunos han cometido fraude fiscal, dijo.

Salud

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció una extensión de las medidas de distanciamiento social como el cierre de escuelas, el trabajo desde casa y el paro de empresas e industrias no esenciales, hasta el 30 de mayo. Las áreas del país con un menor número de casos de coronavirus podrían comenzar a levantar estas medidas el 17 de mayo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un millón de créditos más para pequeñas empresas. “Vamos a destinar la mayor cantidad de fondos públicos a la población en mayo y junio”, dijo.

Para reactivar la economía, López Obrador planea entregar más dinero a través de programas sociales, fortalecer el poder adquisitivo de las personas e impulsar la industria de la construcción y los proyectos de vivienda.

La rueda de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: President to Ask Banxico For Advance on FX Surplus

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.