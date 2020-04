(Bloomberg) -- Algunos inversionistas están cavando más profundo que otros para conseguir rendimientos de un mercado global en crisis.

William Blair Investment Management, con sede en Chicago, comprará bonos en mora de Argentina, Ecuador y el Líbano, apostando por los resultados de la reestructuración que les dan a los inversionistas pérdidas más pequeñas que las que el mercado está valorando actualmente.

Los bonos se cotizan por debajo de 30% del valor nominal en los tres países, ofreciendo generosos rendimientos si se comparan con el valor de recuperación promedio de 55% para las reestructuraciones de mercados emergentes realizadas en el pasado, según Marcelo Assalin, titular de deuda de mercados emergentes con sede en Londres de William Blair, que administra US$102.000 millones en activos.

Los eurobonos de los tres países han extendido las pérdidas recientemente a medida que la pandemia de coronavirus impacta los mercados. Los inversionistas han perdido 69% este año en tenencias en Ecuador, en comparación con 59% en el Líbano y 43% en Argentina, según el índice de deuda soberana de mercados emergentes de Bloomberg Barclays.

“Aunque no creemos que la tasa de recuperación sea tan alta como la tasa promedio debido a todo lo que está sucediendo en el mundo, la recuperación será más alta que el precio que tienen ahora los bonos”, dijo Assalin en una entrevista.

Es una apuesta audaz para un veterano de los mercados emergentes, que comenzó un nuevo fondo en William Blair el mes pasado, incluso cuando los inversionistas buscan oportunidades en todo el mundo tras una liquidación. El administrador de fondos dejó NN Investment Partners en noviembre, buscando más autonomía en una industria donde las decisiones están cada vez más limitadas por criterios ambientales, de sostenibilidad y de gobernanza.

Ahora, Assalin apuesta por que la pandemia aumente la urgencia para que los encargados de política monetaria lleguen a un acuerdo con los acreedores sobre el alivio de la deuda. Los gobiernos de las tres naciones han enfrentado presiones políticas en los últimos meses debido a crisis en sus finanzas públicas.

Argentina, que intenta reperfilar US$69.000 millones en bonos, tiene “la experiencia de quedar fuera de los mercados financieros mundiales durante más de una década y conoce los altos costos asociados a eso”, dijo.

Argentina hará el jueves una oferta de reperfilamiento a los bonistas después de registrarse para emitir más de US$50.000 millones en nueva deuda, según un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En el Líbano, donde los funcionarios han comenzado a dar a conocer detalles sobre sus planes de revisión económica, una mayor propiedad nacional puede contribuir a un resultado más favorable para los bonistas, señaló.

