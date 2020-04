(Bloomberg) -- El oro podría superar los US$2.000 la onza y mantendrá unos niveles elevados durante los próximos cinco años a medida que la economía mundial hace frente al impacto de la pandemia de coronavirus, dice el responsable de Newmont Corp., la mayor minera del mundo de metales preciosos.

“El nivel de estímulo mundial que está entrando en la economía ciertamente apuntala unos precios más altos del oro a largo plazo, y no creo que ese estímulo haya acabado todavía”, dijo el responsable ejecutivo, Tom Palmer, el jueves en una entrevista telefónica desde Perth. “Sin duda, podríamos ver situaciones que lo empujan a más de US$2.000”.

El oro al contado cotiza alrededor de US$1.720, cerca de un máximo de más de siete años, y muchos bancos pronostican que se apreciará aún más a medida que el impacto del virus empuja las economías hacia la recesión y obliga a los bancos centrales a tomar medidas. Esos factores se suman a lo que ya era una perspectiva sólida, con una demanda creciente de los consumidores de clase media en China e India y señales de limitaciones de la oferta, dijo Palmer.

Es probable que el metal se negocie en un rango de entre US$1.500 y US$1.750 en los próximos dos a cinco años “a medida que el mundo se ajusta y acomoda el estímulo que va a llegar”, dijo. “Sin duda, es posible que se dispare desde ese rango de vez en cuando”.

La escala del estímulo monetario mundial es un factor clave que lleva a los inversores a diversificarse en oro, escribió Mike McGlone, estratega de materias primas de Bloomberg Intelligence, en un comentario el miércoles “Raramente ha habido una base tan fuerte para precios más altos”, dijo.

Si bien los precios más altos fortalecerán la capacidad de Newmont para aumentar los rendimientos de los inversores, el productor también está sopesando el impacto potencial de un repunte del coronavirus en el invierno del Hemisferio Norte. Newmont ha cerrado algunas operaciones en Canadá, Argentina, México y Perú en las últimas semanas para cumplir con las restricciones de viaje o para proteger a las comunidades locales.

