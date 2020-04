Una madre joven que pasea a su bebé en un cochecito (él no necesita máscara) se ha colocado la suya, aunque cree que no es necesaria en lugares donde no hay mucha gente. "En las tiendas, en el transporte, ¡sí!, ¿pero aquí? Además, las autoridades dijeron durante algún tiempo que las personas sanas no deberíamos portar máscaras. Puede ser porque entonces no había suficientes...", reflexiona.