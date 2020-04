Ajoute test négatif pour l'enfant ///Washington, 16 Abr 2020 (AFP) - Une femme de 36 ans atteinte de Covid-19 dans la région de New York a rencontré mercredi pour la première fois le bébé auquel elle avait donné naissance début avril, par une césarienne d'urgence, alors qu'elle était plongée dans un coma artificiel et sous respirateur.Yanira Soriano a passé 11 jours intubée. Elle s'en est sortie "miraculeusement" pour faire la connaissance de son quatrième enfant, raconte à l'AFP le chef de service gynécologie-obstétrique de l'hôpital Southside de Bay Shore."Nous ne savions pas si elle allait survivre. La plupart des patients sous respirateurs ne survivent pas", explique le médecin, Benjamin Schwartz.Son état s'est finalement amélioré en quelques jours et c'est sous les applaudissements de dizaines de soignants émus aux larmes qu'elle est sortie mercredi de l'hôpital, dans un fauteuil roulant. Son mari, masqué comme elle, lui a alors tendu son petit garçon, Walter.Yanira était enceinte de huit mois quand elle a été contaminée, ainsi que son mari qui, lui, a pu rester chez lui. Elle a été hospitalisée, mise sous oxygène, mais son état s'était vite détérioré.Les médecins ont eu peur que le manque d'oxygène ne mette le bébé en danger, mais aussi que la pression du gros ventre empêche les poumons de la femme enceinte de bien fonctionner.Ils ont juste eu le temps de lui dire qu'ils voulaient procéder à une césarienne en urgence."Mais tout s'est aggravé juste avant la césarienne et elle a été intubée. Elle n'était pas consciente quand son enfant est né", ajoute le docteur Schwartz.Le petit Walter, légèrement prématuré, va bien. Transféré dans un hôpital pour enfants de New York, il a été récupéré par son père mardi.Son test pour le coronavirus était négatif.ico/dth -------------------------------------------------------------