“Ha sido una época tan única en las vidas de todos. Me siento simplemente honrado de poder compartir un poco de música con la gente, en especial durante estos tiempos tan difíciles”, dijo Francois en una entrevista con The Associated Press el miércoles. “Lo que hacemos como cirujanos, lo que hacemos como médicos, es muy útil, pero la música mueve a la gente de una manera que la medicina no puede”.