(Bloomberg) -- Colombia va a obligar a las entidades de préstamo a comprar deuda pública denominada “títulos de solidaridad”, o TDS, a fin de captar fondos para hacer frente al impacto económico de la pandemia de coronavirus.

Los títulos a un año pagarán rendimientos que reflejan la tasa de mercado de la deuda a corto plazo, según el decreto publicado por la presidencia.

El ministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, dijo que la medida tenía el objetivo de fomentar el gasto en un contexto en el que el sector privado se muestra cauteloso sobre el riesgo de crédito.

En un audio enviado por el Ministerio, Carrasquilla dijo que muchos problemas están relacionados con la falta de apetito por el riesgo y que, por lo tanto, el Gobierno necesita intervenir y asumir riesgos con estos recursos.

Las entidades de préstamo estarán obligadas a comprar una cantidad de deuda equivalente a hasta el 3% de sus depósitos a la vista y el 1% de los depósitos a plazo a fecha de 31 de marzo. Las instituciones y las personas que no están obligadas a comprar los títulos también pueden invertir en ellos.

El banco central redujo los requisitos mínimos de reserva en cuentas corrientes y de ahorro, así como de depósitos a plazo, el 14 de abril.

Nota Original:Colombia to Force Lenders to Buy ‘Solidarity’ Bonds

