(Bloomberg) -- Trump presentará las pautas para el reinicio de la economía; se espera otra cifra enorme de desempleados, y Morgan Stanley informa resultados. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

¿El pico?

El presidente Donald Trump dijo que anunciará hoy las pautas para flexibilizar las normas de confinamiento domiciliario, y dijo que los datos sugieren que EE.UU. ha alcanzado el pico de nuevos casos. Ayer, el presidente tuvo una ronda maratoniana de llamadas con líderes empresariales de todo el país que lo instaron a reabrir la economía, y pidieron que se establezca un programa de pruebas de diagnóstico sólido. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Trump en su intento para reabrir la economía es el hecho de si realmente tiene el poder para hacerlo, ya que continúa chocando con límites a su autoridad por los estados y el Congreso.

Millones y millones

Si bien el pico del brote podría estar cerca, para muchos estadounidenses las dificultades económicas está lejos de aliviarse. Se espera que la cifra de solicitudes iniciales de desempleo de hoy, a las 8:30 am hora de Nueva York, sea nuevamente gigantesca. La estimación media de los economistas encuestados por Bloomberg es de 5,5 millones de reclamaciones nuevas, en un rango de entre 2 y 8 millones. Esa cifra media elevaría el total de cuatro semanas a 22 millones, lo que borraría todos los empleos ganados desde la última recesión.

Resultados de Wall Street

Morgan Stanley concluye la que ha sido una temporada de resultados dominada por provisiones para pérdidas enormes, por un lado, y un aumento en los ingresos de negociación, por el otro, para los mayores bancos de Wall Street. Los bancos que ya han informado resultados esta semana han registrado una caída de las acciones a medida que sus líderes intentan estimar los costes del cierre económico. Bank of New York Mellon Corp. también anuncia resultados hoy.

Mercados mixtos

Los inversores de renta variable mundial continúan manteniendo un delicado equilibrio entre un deseado fin a las medidas de aislamiento por el coronavirus y la gran cantidad de datos económicos pésimos que evidencian el daño ya causado. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1%, mientras que el Topix de Japón cerró 0,8% a la baja, ya que el país parece preparado para ampliar el estado de emergencia a nivel nacional. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,8% a las 5:50 am, ya que los operadores estaban dispuestos a asumir cierto riesgo a medida que abandonaban las acciones defensivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un alza al inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,638% y el oro subía ligeramente.

También hoy...

Además de las solicitudes de desempleo, a las 8:30 am salen las previsiones de abril para las empresas de la Fed de Filadelfia y los permisos de construcción en marzo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump participa en una teleconferencia de líderes del G-7 esta mañana. Los que hablan en distintos eventos hoy: el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic; el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams; el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin; la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard.

