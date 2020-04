(Bloomberg) -- Por primera vez, China publicitó un desglose de las personas que dieron positivo para el nuevo coronavirus sin signos externos de la enfermedad, revelando que aquellos asintomáticos durante la infección son la mayoría.Entre 6.764 personas que dieron positivo a la infección sin mostrar síntomas, solo una quinta parte de ellas, 1.297, hasta ahora han desarrollado síntomas y han sido reclasificadas como casos confirmados, dijo el portavoz de la Comisión Nacional de Salud de China, Mi Feng, en una reunión informativa en Pekín el miércoles.

Unos 1.023 todavía están siendo monitoreados en cuarentena médica para ver si desarrollan síntomas. El resto, 4.444, han sido dados de alta tras recuperarse del virus.

El fenómeno de la transmisión asintomática es una característica desconcertante del virus que ha permitido que la pandemia se propague más ampliamente y más rápido que los brotes anteriores. Si bien los investigadores pensaban previamente que la mayoría de los pacientes finalmente terminan desarrollando síntomas, los datos de China indican que un grupo considerable permanece sin síntomas durante la infección y esto resalta el desafío que representa contener la pandemia.

Investigadores aun tratan de comprender los casos asintomáticos: existe la posibilidad de que los pacientes que parecen estar libres de síntomas en realidad solo están manifestando síntomas que los médicos aún no conocen. Durante meses, se consideró que la fiebre y la tos eran los principales marcadores de la enfermedad, y solo recientemente surgió que la pérdida de olfato y gusto también eran signos de infección. China no ha revelado el rango de síntomas que busca.

El país continúa detectando infecciones asintomáticas incluso después de que los nuevos casos confirmados cayeron a cero por primera vez en marzo. El virus, que emergió de la ciudad china central de Wuhan en diciembre pasado, enfermó oficialmente a unos 82.000 y cobró la vida de más de 3.000 en el país.

Diez provincias y ciudades en China, incluida Wuhan, están realizando encuestas para que los investigadores puedan aprender más sobre casos asintomáticos y anticuerpos en personas con infecciones por coronavirus, informó el diario Hubei Daily. La encuesta en Wuhan abarcará a 11.000 personas seleccionadas al azar de 100 vecindarios.

El número de infecciones asintomáticas es probablemente mayor que los 6.764 que China ha detectado. Estos casos se encontraron a través de la prueba de contactos de pacientes confirmados. De lo contrario, aquellos que no muestran signos de enfermedad no tienen razón para acceder a pruebas por su cuenta.

Una vez hallados, los pacientes asintomáticos se ponen en cuarentena aislada para su monitoreo y se les da de alta solo cuando ya no dan positivo. Aquellos que desarrollen síntomas durante el período de cuarentena de dos semanas serán reclasificados como casos confirmados, según el método de conteo de China, y tratados en el hospital.

