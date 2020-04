(Bloomberg) -- Chile planea emitir pasaportes de inmunidad para las personas que se hayan recuperado del coronavirus para indicar que ya no son contagiosas y que pueden regresar al trabajo y a sus vidas normales.

El Gobierno comenzará a emitir los “carnets sanitarios” a partir del lunes, dijo hoy a la prensa el ministro de Salud, Jaime Mañalich, estableciendo un estricto conjunto de criterios para los nuevos permisos.

Sin embargo, la medida puede resultar controvertida, ya que algunas de las identificaciones se basarán en la presencia de anticuerpos contra el virus, pero muchos países han tenido dificultades para producir pruebas confiables en grandes cantidades. Mañalich señaló que, a través de este carnet, el Gobierno identificaría a personas que “con altísima probabilidad” ya tuvieron el virus y no son capaces de transmitirlo a otros. También preocupa que el nuevo sistema genere un mercado negro de estos pasaportes.

Las autoridades sanitarias tienen “que tomar decisiones que se basan en probabilidades que se acercan a una certeza”, dijo Mañalich.

Los pacientes con sistemas inmunes comprometidos, como los pacientes con cáncer, tendrán que esperar 28 días sin síntomas para solicitar las credenciales. Los trabajadores de la salud serán evaluados cada 15 días para presentar una solicitud.

Al miércoles, Chile presenta 8.807 casos confirmados de coronavirus y 105 fallecidos. El país ha realizado más de 90.000 pruebas, una de las cifras más altas en Sudamérica, después de Perú.

Nota Original:Chile to Start Controversial Coronavirus Immunity Card System

