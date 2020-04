(Bloomberg) -- Brasil está negociando con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el traslado por aire del personal diplomático y militar que no ha podido salir del país después de que su Gobierno denegase el permiso de aterrizaje en Caracas a un avión de carga de la Fuerza Aérea brasileña.

Estaba previsto que la aeronave aterrizase en la capital venezolana el viernes para recoger a representantes diplomáticos y a sus familiares como parte de las medidas de repatriación de Brasil durante la pandemia de coronavirus, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque no están autorizadas a hablar del tema públicamente.

Sin embargo, las autoridades militares venezolanas dijeron el miércoles a la Embajada brasileña que ya no se otorgaría un permiso de aterrizaje, sin dar una razón. Más de 50 empleados consulares y de la Embajada, y sus familiares, no saben si podrán abandonar el país o cómo podrán hacerlo, dijeron las personas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo el miércoles por la noche que estaba siguiendo el caso e insistió en que no se dejaría atrás a ningún ciudadano, e hizo referencia a los más de 10.000 brasileños que se han trasladado de regreso al país por la pandemia. El departamento internacional del Ministerio de Justicia de Brasil dijo que está al tanto de la situación.

El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a llamadas para solicitar comentarios fuera de horario comercial habitual.

Brasil estaba gestionando la retirada de su personal en Venezuela incluso antes de la pandemia. En febrero, el país decidió retirar el personal diplomático de Venezuela en otro intento de intensificar el aislamiento de Maduro. Pero la medida iba a ser un proceso gradual en el que los diplomáticos y otros empleados hacían uso de los vuelos comerciales disponibles en ese momento.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aliado de Estados Unidos, reconoce al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela y ha proporcionado al enviado de Guaidó en Brasilia pleno estatus de embajador. La campaña de Estados Unidos para tratar de expulsar a Maduro con sanciones económicas, aislamiento diplomático y respaldo a Guaidó no ha logrado derrocar al líder venezolano, que se ha aferrado firmemente al poder con el aparente apoyo del Ejército.

