(Bloomberg) -- Futuros S&P recortan ganancias a la espera del dato de solicitudes de beneficios de desempleo en EE.UU., que se prevé llevarían el total de cuatro semanas a 22 millones; acciones europeas y el dólar avanzan. Rendimiento de Tesoros a 10 años baja. Petróleo WTI se mantiene cerca a USD20 por barril a medida que la preocupación sobre la destrucción de la demanda impulsada por la pandemia.

En Colombia, el gobierno emitió un nuevo decreto que obliga a los establecimientos de crédito a comprar deuda pública denominada “títulos de solidaridad”, o TDS, a fin de captar fondos para hacer frente al impacto económico de la pandemia de coronavirus. Los títulos a un año pagarán rendimientos que reflejan la tasa de mercado de la deuda a corto plazo y las entidades estarán obligadas a comprar un monto equivalente a hasta el 3% de depósitos a la vista sujetos a encajes y hasta 1% de los depósitos a plazo reportados con corte al 31 de marzo.

La medida se da luego que BanRep anunciara una reducción en los encajes, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que muchos problemas están relacionados con la falta de apetito por riesgo y que, por lo tanto, el Gobierno necesita intervenir y asumir riesgos con dichos recursos.

COFX se depreció 1,8% a 3.919,85 en jornada previa, poniendo fin a siete días consecutivos de ganancias. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo a congresistas que ve que el déficit fiscal puede aumentar en 2,5ppt del PIB en 2020 desde el 2,2% del PIB proyectado a comienzos del año. Así mismo dijo que espera una respuesta del FMI sobre renovación de la línea de crédito flexible para comienzos de mayo.

Por su parte el gerente general del BanRep, Juan José Echavarría, dijo que el emisor no ha pensado en vender reservas internacionales para estabilizar el mercado cambiario y que tampoco se ha discutido venderle reservas al gobierno.

Se espera que el comité de regla fiscal decida sobre la nueva senda de déficit fiscal que deberá cumplir el país por los próximos años en medio de la caída de los precios del petróleo y un menor crecimiento económico. BanRep realiza subastas para la compra de bonos corporativos y para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los horarios en hora local.

INTERNACIONAL:

Fitch rebajó la calificación crediticia de México a BBB-, el nivel más bajo de grado de inversión, con el argumento de que la economía sufrirá una “recesión severa” que aumentará la carga de deuda del país La calificadora dijo que la segunda economía más grande de América Latina probablemente se contraerá al menos un 4% en 2020, impulsada por la pandemia de coronavirus

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió las medidas relativamente relajadas de la nación para enfrentar la pandemia de coronavirus, en su primera aparición pública en más de un mes “Si el país deja de funcionar, la gente muere y el país muere”, dijo Ortega en su primera aparición desde el 12 de marzo. “Hemos estado adaptando una serie de medidas de acuerdo con los estándares internacionales, pero adaptándolas a nuestra realidad”



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: Subastas BanRep: 8:30am: Subasta compra de bonos corporativos por precio discriminatorio 10:45am: Operaciones forward NDF 32 días USD118m 12:15pm: FX swaps (61 días) USD400m

Esta semana: Abril 17: ISE actividad económica

Internacional: 7:30am: EE.UU. inicios construcción marzo; est. 1,3m, anterior 1,6m 7:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo abril 11; est. 5,5m, anterior 6,6m

Agenda Fed: 10am: Bostic (Atlanta) habla sobre la respuesta de la Fed a Covid-19 1pm: Williams (Nueva York) habla con Economic Club of New York sobre panorama económico EE.UU. y Covid-19 1pm: Barkin (Richmond) habla con cámara de comercio de Carolina del Norte 2pm: Daly (San Francisco) habla en presentación pregrabada 2pm: Bullard (St. Louis) habla en evento de Cámara de Comercio de Estados Unidos 2pm: Bostic (Atlanta) habla con cámara de comercio de estado de Georgia



NOTICIAS:

Colombia obliga a invertir en deuda pública ‘de solidaridad’

Colombia no considera vender reservas internacionales: Echavarría

Colombia ve déficit fiscal aumentando en 2,5ppt del PIB en 2020

Respuesta FMI línea crédito Colombia a principios mayo: Carrasquilla

Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina

COMENTARIO

Citigroup comenta que la expansión de la compra de bonos por parte de BanRep y la intervención en el mercado de TES NDF brindarán apoyo al mercado de deuda “Las compras de BanRep deberían hacer que los spreads de los swaps retrocedan aún más. Los NDF de TES deberían ayudar a impulsar la liquidez, especialmente en el extremo largo de la curva donde dominan las tenencias offshore”, estrategas liderados por Dirk Willer escriben en informe publicado ayer por la mañana La intervención permitiría a los inversionistas cubrir su exposición sin renunciar a los bonos “Como impacto secundario, también disminuiría la presión sobre el peso colombiano ya que los inversionistas podrían cubrir TES a través de NDF y no solo a través de FX”



