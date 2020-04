(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo está otorgando alivio temporal de capital en actividades comerciales a los bancos de inversión para ayudarlos a resistir el brote de coronavirus.

El BCE flexibilizó los requisitos de capital para calcular cuánto dinero han aprovisionado los bancos para riesgos de mercado, según un comunicado emitido el jueves. La decisión será revisada después de seis meses.

Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA y Societe Generale SA se encuentran entre los bancos que podrían verse más beneficiados de cualquier indulgencia en la materia, porque trabajan con las empresas comerciales más grandes de la zona del euro.

El BCE ha brindado una ayuda sin precedentes a la industria financiera del continente desde que comenzó el brote de coronavirus, reduciendo las reservas de capital para que los bancos puedan aumentar los fondos para préstamos a empresas europeas. La autoridad monetaria ha sido más lenta que sus pares, como el Banco de Inglaterra, en reducir la carga de las operaciones comerciales de los bancos, que también desempeñan un papel en la financiación de la economía.

Bloomberg informó la semana pasada que los bancos de inversión estaban presionando al BCE para que les permitiera eliminar algunas de las amplias fluctuaciones recientes en los precios de acciones y bonos al calcular los riesgos que enfrentan sus operaciones comerciales.

Los bancos han pedido durante años que se reviertan las reglas impuestas para la crisis de 2008, diseñadas para hacerlos más seguros. Ahora, el BCE les está concediendo muchos de esos deseos para brindarles una mayor flexibilidad para lidiar con las consecuencias de la pandemia. Hasta el momento, el BCE ha dicho que el alivio será temporal y pidió a los bancos que hagan su parte y posterguen los pagos de dividendos.

