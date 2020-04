(Bloomberg) -- Argentina presentó una descripción general de la tan esperada oferta de reestructuración a los tenedores de bonos extranjeros, en un momento en que el país, golpeado por la recesión, busca poner sus finanzas en un camino sostenible.

En la oferta se le pide a los inversores que acepten una moratoria de tres años en los pagos y un recorte de 62% del interés adeudado, informó el jueves el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los periodistas. Dijo que mañana se proporcionarán todos los detalles de la propuesta.

“La propuesta es más reducción de intereses que de capital”, dijo Guzmán.

El plan para reestructurar US$68.800 millones en deuda externa es parte de los esfuerzos del Gobierno para apuntalar el presupuesto y reactivar el crecimiento. Solo unos años después de que Argentina regresara a los mercados internacionales de capital tras un cierre de una década, el país se encamina hacia el noveno incumplimiento en sus 200 años de historia. Esto ocurre en un momento cuando se proyecta que la economía se contraerá por tercer año consecutivo en 2020 y en el que la moneda se ha depreciado a más de la mitad en los últimos 24 meses.

Los tenedores de bonos se habían estado preparando para el daño, y las notas denominadas en dólares del país recientemente se cotizaban a unos 30 centavos por dólar. Los precios colapsaron en agosto del año pasado cuando las elecciones primarias mostraron un fuerte apoyo a los candidatos considerados menos amigables con las empresas y los inversores.

Desde que asumió el cargo en diciembre, el presidente Alberto Fernández ya ha postergado pagos de bonos, tanto para valores denominados en pesos como en dólares, regidos por las leyes locales. Si bien realizó esas acciones de forma unilateral, respaldadas por un sistema judicial amistoso, los bonos que se rigen por la ley de Nueva York presentan una nueva prueba.

A principios de mes, funcionarios del Ministerio de Economía y tenedores de bonos estaban en desacuerdo sobre el tiempo que el país podría no hacer pagos de la deuda. Robert Koenigsberger, director de inversiones de Gramercy Funds Management, dijo en Bloomberg TV el 13 de abril que se podría llegar a un acuerdo dentro de un mes.

El país tiene US$3.500 millones en pagos de bonos de derecho extranjero que vencen durante 2020, según la consultora 1816 Economía y Estrategia, con sede en Buenos Aires, que incluyen US$500 millones en intereses que vencen el 22 de abril. La administración de Fernández también ha estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para revisar un acuerdo de financiación récord de US$56.000 millones firmado en 2018.

Funcionarios del FMI dijeron antes de que se presentara la propuesta de reestructuración que será necesaria una “contribución significativa” de los tenedores de bonos privados para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

Fernández está buscando llegar a un acuerdo negociado con los acreedores y evitar un incumplimiento que resultaría en una lucha legal costosa y prolongada.

Pero el Gobierno debe decidir cuán confrontacional quiere ser con la economía en una situación tan precaria.

El país tiene una carga de deuda total de más de US$323.000 millones, equivalente al 89% del PIB, y sus reservas extranjeras cayeron más del 40% durante el año pasado a solo US$43.900 millones.

