(Bloomberg) -- Las acciones subieron luego de que el presidente Donald Trump anunciara un plan de reapertura del país por fases, en medio de cifras económicas sombrías.

Estos son algunos los principales movimientos en los mercados:

Acciones:

El índice S&P 500 subió 0,6% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El Stoxx Europe 600 subió 0,6%.

El índice MSCI Asia Pacífico perdió 0,9%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,4%.

El euro cayó 0,6% a US$1,0844.

El yen japonés se debilitó 0,2% a 107,72 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos a 0,61%.

El rendimiento de Alemania a 10 años disminuyó un punto básico a -0,47%.

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años se mantuvo sin cambios en 0,302%.

Productos básicos

El índice Bloomberg Commodity subió 0,1%.

El crudo West Texas Intermediate cayó 1,2% a US$19,63 por barril.

Nota Original:Stocks Climb on Reopening Plan Amid Big Tech Rally: Markets Wrap

