(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que anunciará el jueves las pautas para flexibilizar las disposiciones de aislamiento, ya que dijo que el virus mostró señales de estancamiento en algunas partes del país.

Los datos sugieren que Estados Unidos “pasó el pico” de nuevos casos, dijo Trump el miércoles en una conferencia de prensa en Rose Garden. “Estos alentadores avances nos han puesto en una posición muy sólida”.

Nota Original:Trump Says Data Suggests U.S. Passed Peak on New Virus Cases

