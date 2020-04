(Bloomberg) -- Es bien sabido que los macroeconomistas manejaron mal la crisis de 2008. Sus modelos excluyeron principalmente al sector financiero, por lo que era difícil prever la posibilidad de una crisis como la que sucedió. A raíz de esto, algunos se opusieron enérgicamente al estímulo fiscal, lo que obstaculizó la capacidad de los países para responder de manera efectiva. Y algunos advirtieron sobre una inflación que ni siquiera estuvo cerca de materializarse.

Pero con la llegada de la depresión del coronavirus, los macroeconomistas tienen una oportunidad de oro para redimirse. Los cierres han dado a los teóricos algo de tiempo para pensar sobre lo que vendrá. Esta recesión será más grande y más complicada que la anterior, lo que solo aumenta la necesidad de teorías que anticipen algunos de los escenarios posibles.

Tradicionalmente, muchos macroeconomistas tienden a pensar en términos de un modelo simple de demanda y oferta agregada. En este marco básico, hay dos tipos de recesiones. La primera es causada por choques de la demanda, en la que los consumidores deciden acumular su dinero en lugar de ir de compras. La segunda es causada por choques de oferta, en la que a los productores se les hace más caro producir.

Las recesiones del siglo pasado generalmente cayeron en una de estas dos categorías. La Gran Recesión y la Gran Depresión fueron causadas por enormes crisis financieras y mostraron todas las características de la escasez de demanda, en particular, la caída de los precios. En contraste, las crisis del petróleo de la década de 1970 fueron, obviamente, un choque de oferta, lo que causó inflación y estancamiento a la vez.

Pero aún no está claro si los cierres causados por el coronavirus se parecerán a estos ejemplos de libros de texto. Los cambios de precios suelen ser la forma como los economistas notan la diferencia. Durante la fase aguda de la crisis, cuando comenzaban los cierres, las expectativas de inflación cayeron, lo que parece un choque de demanda. Pero se recuperaron rápidamente:

Curiosamente, los primeros modelos macroeconómicos para abordar el cierre predicen exactamente este tipo de efecto ambiguo sobre la inflación. Un nuevo artículo de los economistas Verónica Guerrieri, Guido Lorenzoni, Ludwig Straub e Iván Werning intenta modelar una economía en la que algunas industrias cierran mientras otras permanecen abiertas. Siendo realistas, suponen que los trabajadores de los sectores cerrados simplemente no pueden ir a trabajar en los sectores abiertos. Un choque de oferta en los sectores cerrados se convierte en un choque de demanda para todos los demás, y los precios pueden moverse en cualquier dirección.

¿Qué puede hacer el Gobierno para estabilizar la situación en un mundo así? Basándose en modelos epidemiológicos estándar, los economistas concluyen que los cierres son de hecho la política óptima a corto plazo. El gasto de ayuda económica es importante, pero no tiene el efecto estimulante keynesiano tradicional, porque los consumidores no pueden gastar su dinero en las empresas que están cerradas. Por esta razón, los economistas recomiendan que se use la política monetaria para mantener a las empresas a flote.

Esto proporciona un respaldo teórico para la mayoría de las medidas incluidas en el reciente proyecto de ley de ayuda de US$2 billones, así como para algunos pasos adicionales. Implica que los préstamos de emergencia del Gobierno a las empresas son cruciales. Y también sugiere que pagar a las empresas para mantener a los trabajadores en nómina e inyectar efectivo de forma directa en los bolsillos de las personas puede sostener la demanda agregada.

El objetivo de estas medidas a corto plazo es, en realidad, doble: primero, permitir que las personas sobrevivan a los cierres de manera cómoda; y segundo, intentar reactivar la economía lo más rápido posible después de que se levanten los cierres. El escenario ideal es uno en el que los cierres son solo como apagar y volver a encender la economía: en esta agradable fantasía, cuando el virus se ha contenido con regímenes de pruebas y otras medidas de salud pública, la gente simplemente volvería a comprar en las mismas tiendas, comer en los mismos restaurantes y trabajar en las mismas oficinas. La economía luego se recuperaría y llegaría al nivel donde estaba.

Lamentablemente, eso no va a suceder. Es un buen objetivo por el que luchar, razón por la cual las medidas de mantención de nóminas, los préstamos de emergencia, entre otras, son tan importantes. Pero la epidemia indudablemente cambiará la economía de manera duradera. Los hábitos de consumo cambiarán, al igual que los patrones del comercio mundial. Esto significa que muchos modelos de negocio que funcionaban perfectamente bien antes del coronavirus serán inviables después. La gran cantidad de trabajadores que han perdido sus empleos —algunos economistas proyectan una tasa de desempleo de 13% o más— tendrán que reintegrarse a la fuerza laboral. Y las instituciones financieras descubrirán que parte de la deuda corporativa que poseen ya no será buena.

Entonces, los macroeconomistas deben averiguar qué significará esto para los próximos cinco o diez años, después de que se levanten los cierres. Tras la reapertura, no está claro si los factores más importantes que pesarán sobre la economía estarán basados en la oferta o en la demanda. La debilidad financiera y la gran cantidad de trabajadores desempleados tenderán a deprimir la demanda. Pero una contracción en el comercio mundial también afectará la oferta. Interrumpir las cadenas de oferta extranjera baratas podría ser un poco como interrumpir el petróleo. Los cierres en sí también podrían parecerse a un choque de oferta, ya que dificultan el suministro de bienes y servicios.

Y, por supuesto, es posible que estos choques de oferta y demanda interactúen entre sí dentro de unos años de una manera diferente a como lo podrían hacer en el corto plazo. Para predecir adecuadamente cómo se desarrollará la recesión del coronavirus, los macroeconomistas deberán tener en cuenta muchos factores: las disrupciones en el mercado laboral, el sector financiero y el comercio internacional.

Lo que significa que necesitan comenzar ahora.

