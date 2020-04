(Bloomberg) -- El procesamiento de cacao probablemente disminuyó en el primer trimestre debido a la caída de la demanda de chocolate por el cierre de los minoristas en todo el mundo como consecuencia del coronavirus, según encuestas realizadas por Bloomberg.

En Europa, la región de mayor consumo, la molienda podría caer un 3% respecto al año anterior, según la mediana de las estimaciones de una encuesta de siete analistas, corredores y procesadores. Las estimaciones oscilaban desde una caída del 1% hasta el 11%. América del Norte se enfrenta a una caída del 5,3%, la mediana de seis proyecciones que abarcan desde el 3% al 7,5%.

El procesamiento en Asia podría caer un 9%, según cuatro estimaciones. La región lideraba el crecimiento en la molienda antes de la propagación del virus ya que las empresas establecieron instalaciones en países como Malasia para satisfacer la creciente demanda de chocolate.

Costa de Marfil, el principal productor de granos de cacao, y Ghana, el segundo mayor, impusieron una prima de US$400 por tonelada métrica para cubrir el denominado diferencial por ingresos de mantenimiento para la cosecha de cacao 2020-21, lo que aumentó los costos para los procesadores. Los futuros en Nueva York han caído un 9,9% este año.

“La demanda de chocolate caerá como resultado directo del aumento de los precios y una fuerte contracción del crecimiento económico”, dijo Eric Bergman, vicepresidente de JSG Commodities en Norwalk, Connecticut. Además de la prima de África occidental, “la pandemia ahora está acelerando la disminución del consumo, ya que el ingreso disponible para artículos de lujo continúa disminuyendo”, señaló.

El Fondo Monetario Internacional estimó el martes que el producto interno bruto mundial se reducirá un 3% este año. Durante el pico de la Gran Recesión, las moliendas mundiales de cacao cayeron un 6,3% en 2008-09.

El impacto de la desaceleración económica será más fuerte en el segundo trimestre para reflejar las “ventas minoristas perdidas, la ausencia de postres, de temporada de bodas con buffets masivos cargados de postres de chocolate, o del chocolate libre de impuestos en el aeropuerto”, señaló Judy Ganes, presidenta de J. Ganes Consulting, por correo electrónico.

Se prevé que la Asociación Europea del Cacao publique datos correspondiente al primer trimestre el 22 de abril. La Asociación Nacional de Confiteros de EE.UU. difundirá datos el 16 de abril, el mismo día en que Barry Callebaut, el mayor procesador de chocolate a granel, informa ventas trimestrales.

Los datos del primer trimestre de Malasia publicados el miércoles mostraron una caída del 6,1% respecto al mismo período del año anterior. La Asociación de Cacao de Asia, con sede en Singapur, anticipa trastornos a corto plazo al procesamiento de cacao debido a la pandemia y publicará datos de procesamiento de Asia el viernes.

