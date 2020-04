Benny Mathew, otro colega enfermero de 43 años, cuenta que contrajo el virus después de atender a al menos cuatro pacientes. Cuando la fiebre bajó, el hospital le pidió que volviera al trabajo. "El único criterio que tienen es el de la fiebre. Me pidieron que me pusiera una mascarilla y volviera ... Hace falta personal, así que mi deber era volver (...) pero tenía miedo de transmitir la enfermedad a mis colegas y a los pacientes que no la tienen", recalcó.