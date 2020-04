(Bloomberg) -- Petróleos Mexicanos espera recibir cierto alivio de su cobertura petrolera este año a medida que los productores se enfrentan a una caída récord de la demanda.

“La Secretaría de Hacienda tiene una cobertura total y, en el caso de Pemex, es parte de nuestra producción”, dijo Octavio Romero, director ejecutivo de Pemex, en una conferencia de prensa en Ciudad de México, a la que asistió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Es un pago mensual que recibimos cuando el precio cae por debajo de lo acordado por el seguro. Calculamos que este año recibiremos alrededor de 7.500 millones de pesos (US$311 millones) por cobertura de seguro”, dijo Romero.

Pemex cubrió sus exportaciones de crudo a un promedio de US$49 por barril utilizando derivados financieros con vencimientos mensuales para el período comprendido entre el 16 de diciembre del año pasado y el 15 de diciembre de este año. La llamada estrategia put-spread, mediante la cual se intercambian opciones de venta, brinda protección cuando los precios bajan, hasta un nivel establecido.

Aun así, cubre solo una fracción de la producción de Pemex. De acuerdo con un reporte a la bolsa de valores, Pemex cubrió 243.000 barriles por día en 2020, aproximadamente 13% de su meta de producción de petróleo para el año, según su plan de negocios a cinco años.

La cobertura de Pemex difiere de la conocida cobertura petrolera de la Secretaría de Hacienda, la más grande de su tipo, que generalmente implica comprar opciones de venta en lugar de comprar y vender diferentes opciones para beneficiarse del diferencial. El país mantiene su exposición a todas las ganancias de los precios más altos, pero goza de la seguridad que ofrece un piso mínimo, que proporcionó una defensa poderosa en la negativa de México a hacer recortes de producción más profundos en un acuerdo con la OPEP+ el domingo.

La llamada cobertura de Hacienda, sin embargo, no alivia los innumerables desafíos que enfrenta Pemex. Su deuda es ahora la más alta de todas las grandes petroleras, con más de US$100.000 millones, y debe revertir 15 años de reducciones de producción. También se enfrenta a un creciente problema de almacenamiento si los precios siguen siendo bajos, ya que el país tiene capacidad para almacenar solo 11 millones de barriles de crudo Maya, indicó Romero.

Ante el colapso de la demanda, incluso después del mayor recorte coordinado de producción en la historia por parte de las naciones de la OPEP+ y la poca confianza en la capacidad de Pemex para cambiar las cosas, la compañía podría enfrentarse a una nueva rebaja de sus bonos después de varios recortes ya este año por parte de Fitch Ratings Inc. y S&P Global.

