(Bloomberg) -- Moody’s Investors Service está prestando más atención a los temas ambientales y sociales al evaluar el riesgo de las empresas a medida que el impacto financiero se vuelve más claro. El cambio climático y demográfico, así como los problemas sociales tales como la desigualdad de ingresos, son cada vez más destacados, escribieron los analistas de Moody’s dirigidos por Robard Williams en un informe el lunes.

“Creemos que las consideraciones de ESG serán cada vez más importantes en nuestra evaluación de la calidad crediticia del emisor”, escribieron los analistas de Moody’s. “Si bien nuestras calificaciones siempre han reflejado nuestros puntos de vista sobre los riesgos ESG, la relevancia de los problemas ambientales y sociales clave continúa aumentando”. ESG hace referencia a los factores ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés.

Moody’s citó los riesgos ESG como un factor crediticio importante en el 33% de las 7.637 medidas de calificación del sector privado publicadas en 2019. Ello subraya “la importancia de estas consideraciones en nuestro análisis crediticio”, dijo Moody’s.

La estrategia financiera y la gestión de riesgos, una categoría de riesgo de gobernanza, se citó en la mayor parte de las medidas de calificación. El riesgo climático, incluida la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, así como los efectos adversos del cambio climático físico, “están adquiriendo mayor importancia en las conversaciones sobre la calidad crediticia”, dijo Moody’s.

Los fabricantes de automóviles acapararon la mayor proporción de medidas de calificación que citaban consideraciones ambientales, seguidos de la minería del carbón, las terminales de carbón, así como las compañías eléctricas y de gas reguladas y con generación. Moody’s rebajó la calificación sénior no garantizada de Ford Motor Co. en septiembre porque su cartera de productos la exponía a importantes sanciones sobre emisiones en 2020 y 2021.

“Una integración más profunda del mercado a los riesgos climáticos limitará la disponibilidad de capital para los sectores más expuestos”, dijo Moody’s.

Los seguros hipotecarios, los fabricantes de envases y la minería del carbón registraron la mayor proporción de medidas de calificación que hacen referencia a factores sociales.

La calificación de Vale SA se rebajó en febrero después de que una presa de contención de residuos gestionada por el mayor productor de mineral de hierro del mundo colapsara, causando muertes y daños ambientales. Moody’s citó la salud y la seguridad como una consideración social importante.

