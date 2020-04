(Bloomberg) -- Corp Group Banking, un holding chileno controlado por el multimillonario Álvaro Saieh, realizó un pago de bonos retrasado el último día del período de gracia, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

Los bonos con vencimiento en 2023 subieron 6,5 centavos a 42,45 centavos por dólar, con un rendimiento que cayó 8 puntos porcentuales a 43,4%, según datos compilados por Trace. Corp Group Banking declinó hacer comentarios.

S&P Global Ratings rebajó la calificación de Corp Group dos veces en el último mes. Primero a CCC- desde CCC el 16 de marzo debido a un riesgo de que los flujos de su activo principal, una participación de 26,6% en el prestamista chileno Itaú Corpbanca, podría no ser suficiente para cumplir con sus obligaciones dentro de los próximos seis meses en medio de la interrupción en los mercados locales y globales. Luego, el 8 de abril, la tenencia fue rebajada nuevamente a CC tras un impago y S&P advirtió sobre un incumplimiento si no pagaba antes del 14 de abril.

Saieh acordó en 2014 vender su participación controladora en Corpbanca a Itaú Unibanco Holding SA por US$1.800 millones.

Nota Original:Chilean Billionaire Saieh Is Said to Make Delayed Debt Payment

