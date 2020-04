(Bloomberg) -- La secretaria de Energía Rocío Nahle dijo que la postura de Arabia Saudita fue dura durante las negociaciones de este fin de semana con la OPEP+ para reducir la producción de petróleo y estabilizar los precios internacionales. México reduciría el 6% de su producción de petróleo, o 100,000 barriles por día, en comparación con un recorte del 23% acordado por el resto de los países de la OPEP+, dijo.

“La negociación duró muchas horas y efectivamente, Arabia Saudita no aceptaba tan fácilmente la condición que estábamos colocando”

AMLO, de México, se marca un tanto en negociaciones con OPEP+

Una radiante Rocío Nahle describió que fue ella quien pidió a Arabia Saudita la votación final después de que todos los países hubieran llegado a un consenso. Cuando sucedió, “el príncipe [de Arabia Saudita] pidió dar un aplauso especial al pueblo mexicano”, dijo.

Si bien Nahle representó a México en la reunión de la OPEP+, no tomó decisiones sola. Nahle dijo que estuvo en estrecha comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien a su vez agradeció al presidente Donald Trump por apoyar a México en asegurar el acuerdo de la OPEP+. “Fue una negociación bastante tensa”, dijo.

Un vocero de la oficina de presidencia dijo que la reunión entre López Obrador y el Banco de México será el jueves después de que el presidente anunciara que tendría lugar hoy

El gobierno continuará apoyando el desarrollo de energías alternativas.

El avance del programa de rehabilitación de refinerías es de 60%: Nahle

Las calificadoras no deberían tomar decisiones sobre las perspectivas de deuda de México en este momento de crisis económica mundial: López Obrador. Es demasiado pronto para establecer un pronóstico de crecimiento dada la pandemia, dijo

López Obrador hizo un llamado a los médicos para que se unan a las filas de los hospitales públicos y ayuden durante la crisis de salud

López Obrador dijo que para que México se vuelva autosuficiente, tendrá que reducir importaciones de gasolina. “Es una cuestión de seguridad nacional, de soberanía”, dijo.

El director de Pemex, Octavio Romero dijo que la petrolera no ha reducido sus ventas y no tiene problemas con su capacidad de almacenamiento. Pemex espera recibir 7,500 millones de pesos de su cobertura petrolera este año.

