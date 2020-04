(Bloomberg) -- Según JPMorgan Chase & Co., la volatilidad de la renta variable y la deuda ha disminuido a tales niveles que podría dar un impulso a los mercados, en lugar de generar más turbulencias.

Los cambios de precios se están aplacando a medida que los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo proporcionan paquetes de estímulo sin precedentes para amortiguar el impacto económico de la Covid-19. Ello está mejorando las condiciones en los mercados de financiación, la liquidez del mercado y el desapalancamiento por parte de inversores sensibles al valor en riesgo, tres áreas clave para la volatilidad, según los estrategas liderados por Nikolaos Panigirtzoglou.

“Tras el deterioro en el funcionamiento del mercado y la liquidez en marzo, con condiciones de liquidez en algunos mercados peores que durante la crisis financiera, hay algunas señales preliminares de mejora de la liquidez en todas las clases de activos”, escribió Panigirtzoglou.

El índice de volatilidad Cboe, o VIX, cerró por debajo de 40 el martes después de haber subido hasta 85 durante el período más caótico del mes pasado. El índice ICE BofA MOVE, que mide los cambios en las opciones de bonos del Tesoro, se movía justo por debajo de 70 el martes después de haberse disparado a más de 160 el 9 de marzo.

La caída desde finales de marzo ha revertido alrededor de la mitad de las ventas anteriores de bonos por alrededor de US$90.000 millones, de acciones por unos US$30.000 millones y de materias primas por US$30.000 millones de los fondos de paridad de riesgo, dijo JPMorgan.

La emisión de bonos corporativos nacionales de alta calidad en Estados Unidos aumentó en marzo a más de US$190.000 millones, más del doble de su máximo anterior en las últimas dos décadas. La reapertura del mercado primario de bonos corporativos de alto rendimiento está aumentando las expectativas de que el ciclo de incumplimiento podría ser mucho menos grave que en la recesión anterior. La profundidad del mercado y la liquidez también se están recuperando, aunque a diferentes ritmos en diferentes clases de activos, según el informe.

La caída del VIX por debajo de la media móvil de 50 días “normalmente resultaba en una reducción a corto plazo, pero generalmente era una señal de que lo peor a largo plazo ya había acabado”, escribió el presidente de Sundial Capital Research Inc., Jason Goepfert, en un comentario el martes.

