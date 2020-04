(Bloomberg) -- Los precios al consumidor argentinos aumentaron más rápido de lo esperado en marzo, cuando el país entró en una cuarentena nacional para contener la propagación del coronavirus.

La inflación mensual se aceleró por primera vez en cuatro meses, a 3,3%, según datos del gobierno publicados el miércoles. Eso fue más alto que el pronóstico promedio de 2,6% de los analistas encuestados por el banco central.

La inflación anual se desaceleró a 48,4%, desde 50,3% en febrero.

El aumento en la tasa de inflación fue liderado por un aumento de 17% en los precios de la educación, cuando las escuelas abrieron brevemente para el año académico el mes pasado. Los precios de los alimentos y las comunicaciones también aumentaron más rápido que la tasa general.

La agencia de estadísticas INDEC dijo que la recopilación de datos para categorías como educación se vio afectada por el virus, que obligó al personal a realizar encuestas por teléfono y correo electrónico en lugar de conversaciones en persona.

Argentina entró en cuarentena el 20 de marzo y la gente debe quedarse en casa hasta al menos el 26 de abril, anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada.

Nota Original:Argentina Inflation Jumps More Than Expected Amid Lockdown

