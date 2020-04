(Bloomberg) -- Los deportados procedentes de Estados Unidos están provocando un aumento en el número de casos confirmados del nuevo coronavirus en Guatemala, dijo el martes el ministro de Salud, Hugo Monroy.

Entre el 50% y el 75% de las personas recientemente deportadas de Estados Unidos han dado positivo por el virus, dijo Monroy después de acudir el Congreso para debatir la epidemia del virus. Las autoridades de salud someten a pruebas a los deportados a su llegada inmediata a la ciudad de Guatemala, señaló.

“Hay vuelos, de los que vienen deportados, que vienen con fiebres y todo y así suben a los aviones”, señaló el ministro. “Se ha incrementado la cifra por los deportados que han venido”.

Monroy insistió en que Estados Unidos envíe deportados a Guatemala con documentos de salud que certifiquen que no están contagiados con el virus.

Guatemala ha registrado hasta la fecha 167 casos confirmados de Covid-19 y 5 muertes. El presidente, Alejandro Giammattei, declaró un toque de queda a las 4 pm el mes pasado y ayer lo prorrogó hasta el 19 de abril para frenar la propagación del virus. También ha decretado el uso de máscaras cuando los ciudadanos salgan a la calle. Se impondrán multas de entre US$1 a Us$19.000 a aquellos que no cumplan las normas.

Nota Original:Guatemala Says Infected Deportees from U.S. Causing Case Spike

