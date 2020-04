Cambia de origen, amplía información ///Atenas, 14 Abr 2020 (AFP) - Grecia debe liberar a centenares de niños migrantes no acompañados a los que tiene detenidos en condiciones "abusivas" y encontrarles un alojamiento que los proteja del coronavirus, instó la ONG Human Rights Watch (HRW) este martes. Según los datos citados por la organización, 331 niños se encontraban detenidos el 31 de marzo "en celdas de comisarías y centros de detención insalubres en Grecia"."Liberados de sus abusivas condiciones de detención estarían mejor protegidos de la infección en el contexto de la pandemia de coronavirus", escribió HRW en un comunicado en el que pidió al primer ministro Kyriakos Mitsotakis que dispusiera su "traslado a un alojamiento seguro y adaptado a los niños"."Mantener a los niños encerrados en celdas sucias en las comisarías de policía siempre ha sido un error, pero ahora también los expone al riesgo de infección por Covid-19", dijo Eva Cossé, investigadora de Human Rights Watch en Grecia.La ONG deplora en particular la "mala higiene" de los centros de detención, que hace "imposible" la aplicación de "medidas básicas" para combatir el coronavirus, así como la "detención arbitraria y prolongada". "A menudo no tienen acceso a la atención médica, apoyo psicológico (o) asistencia jurídica, y pocos de ellos conocen los motivos de su detención". La semana pasada, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) pidió a Grecia que protegiera a tres migrantes, incluidos dos menores no acompañados, que habían presentado un caso ante el tribunal sobre las condiciones de vida en los campamentos de refugiados.La CEDH instó a las autoridades griegas a "trasladar a los solicitantes, o al menos garantizarles un alojamiento compatible" con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe "el trato inhumano o degradante".La cantidad de niños migrantes no acompañados en Grecia es de unos 5.200, según las autoridades . En el marco de un programa europeo para relocalizar a 1.600 menores no acompañados en otros países europeos, un pequeño primer grupo de 12 niños, hasta ahora acogidos en campamentos de las islas del Egeo, partirá de Grecia el miércoles hacia Luxemburgo.Próximamente, otros 50 menores no acompañados serán trasladados a Alemania, añadió. Los otros países candidatos a participar en este programa son Bélgica, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Serbia y Suiza, indicó Atenas.Alrededor de 100.000 solicitantes de asilo viven actualmente en Grecia, 70.000 de ellos en los 38 campamentos instalados, según las autoridades griegas. sha/meb/zm/age/mb -------------------------------------------------------------