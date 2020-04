(Bloomberg) -- La primera venta de deuda corporativa denominada en dólares en México desde el inicio del pánico del coronavirus en febrero registró una fuerte demanda de los inversionistas globales.

La venta de US$1.750 millones de Banco Santander México, cuyo precio se fijó después del cierre del mercado el martes, tuvo una demanda tres veces superior a la oferta, según un comunicado emitido por el banco. Más de 300 inversionistas internacionales participaron en la venta.

Según el banco, la venta es una señal de confianza de los inversionistas globales en él, pese al contexto de la contingencia por el COVID-19, se lee en el documento.

Las ganancias del bono se utilizarán para ayudar con la estrategia de banca digital de Santander, según el comunicado de prensa.

