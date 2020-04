(Bloomberg) -- Fitch Ratings Inc. rebajó la calificación crediticia de México a BBB-, el nivel más bajo de grado de inversión, con el argumento de que la economía sufrirá una “recesión severa” que aumentará la carga de deuda del país.

Fitch señaló en un comunicado dado a conocer el miércoles que, desde su punto de vista, consolidar las finanzas públicas una vez que la crisis haya terminado y hacer que la relación deuda/PIB regrese a un camino sostenible será un desafío.

Nota Original:Mexico Downgraded to ‘BBB-’ by Fitch; Outlook Stable

