(Bloomberg) -- La hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria de 65 años de antigüedad que el presidente Donald Trump ha señalado como posible tratamiento para la Covid-19, no parecía ayudar a los pacientes a deshacerse del patógeno en un pequeño estudio.

El medicamento no ayudó a los pacientes a eliminar el virus mejor que los cuidados estándar y era mucho más probable que causara efectos secundarios, según un estudio a 150 pacientes hospitalizados realizado por médicos en 16 centros de China. El martes se publicaron los resultados de la investigación, que no ha sido contrastada por otros expertos del sector.

No obstante, el medicamento ayudó a aliviar algunos síntomas clínicos de Covid-19, y los pacientes que lo tomaron mostraron una mayor caída en la proteína C reactiva, un indicador de inflamación.

“Al probar nuevos tratamientos, estamos buscando señales que muestren que podrían ser efectivos antes de proceder a estudios más amplios”, dijo Allen Cheng, médico de enfermedades infecciosas y profesor de epidemiología de la Universidad Monash en Melbourne. “Este estudio no muestra ninguna indicación, por lo que es poco probable que sea de beneficio clínico”.

Hubo más efectos secundarios en el grupo de 75 personas que tomaron hidroxicloroquina, pero en su mayoría fueron leves. El más común fue la diarrea. Los investigadores, dirigidos por Wei Tang, del Hospital Ruijin en Shanghái, escribieron que los efectos antiinflamatorios del medicamento probablemente ayudaron a aliviar los síntomas de los pacientes.

Se están realizando más estudios de hidroxicloroquina después de que el medicamento haya sido noticia en las últimas semanas y fuese respaldado por Trump.

“Los resultados de esos estudios serán de interés”, dijo Cheng.

